Putin, doğal gaz ödemelerinin Gazprombank dışı bankalara yapılabilmesine yönelik izni uzattı

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazı ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerinin Gazprombank dışındaki bankalara yapılabilmesi için iznin süresini 2026'ya kadar uzattı. Bu düzenleme, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta hesap açmalarına ve ödemeleri ruble ile yapmalarına olanak tanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının ihracatında alıcı şirketlerin ödemelerinin Gazprombank dışındaki bankalara da yapılabilmesine yönelik izni uzattı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan yabancı şirketlere uygulanan özel ödeme sürecini belirleyen 5 Aralık 2024 tarihli kararın süresi 1 Nisan 2026'ya uzatıldı.

Buna göre, şirketlerin Rus gazı için ödemeleri Gazprombank dışındaki bankaları kullanmalarına yönelik izin devam edecek.

Rusya, dost olmayan ülkelerin Gazprombank'ta döviz ve ruble hesapları açmalarını ve ödemelerini ruble ile yapmalarını öngören kararnameyi 1 Nisan 2022'de yürürlüğe koymuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom'un ortakları arasında yer alan Gazprombank, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatında yapılan ödemeler için kullanılıyordu.

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a 21 Kasım 2024'te yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Putin de Aralık 2024'te ödemelerin diğer bankalar üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan kararnameyi onaylamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
