Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa ile enerji konusunda tekrar çalışabileceklerini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bölgedeki petrol üretimini tamamen durdurabileceğini belirtti. Avrupa ile enerji alanında işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Putin, başkent Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle enerji sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarının bir haftada yüzde 30 arttığına işaret eden Putin, "Mevcut yüksek emtia fiyatlarının kesinlikle geçici olduğunu anlamak gerekiyor. Bu çok açık bir şey." dedi.

Putin, Rus şirketlerinin mevcut yüksek enerji fiyatlarından faydalanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa'nın Rus doğal gazı ithalatını tümüyle durdurmayı planladığını belirten Putin, Rusya'nın da daha öncesinde Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını durdurabileceğini söyledi.

Putin, Hürmüz Boğazı'nın gelişmeler nedeniyle kapandığına dikkati çekerek, "Bu güzergah üzerindeki nakliyeye bağlı petrol üretimi gelecek ay tamamen durabilir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın güvenilir ortaklarına enerji sevkiyatını sürdürdüğünü dile getiren Putin, "Avrupalı şirketler bize uzun vadeli, sürdürülebilir, siyasi konjonktürden bağımsız ortak bir çalışma sunmaya karar verirlerse, Avrupalılarla çalışmaya hazırız." diye konuştu.

Bununla birlikte Putin, ortak çalışma için Avrupa'dan "sinyal" gelmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
