Putin, 5 yabancı şirketin Rusya'daki varlıklarını Center Capital yönetimine verdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa merkezli Tarkett ve Belçika merkezli Ontex dahil 5 yabancı şirketin Rusya'daki varlıklarının yerel bir şirketin geçici yönetimine devredilmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, zemin kaplama üreticisi Tarkett ile kişisel hijyen ürünleri üreticisi Ontex'in Rusya'daki iştirakleri, "Center Capital" yönetim şirketinin geçici yönetimine verildi.

Karar kapsamında ayrıca Almanya merkezli Georg MENSHEN, Hollanda merkezli Sonoco Packaging Netherlands Investments ve İsveç merkezli Sverige International Holdings'e ait Rusya'daki ambalaj şirketlerinin hisseleri de aynı şirketin geçici yönetimine devredildi.

Ontex'in markaları arasında kişisel bakım ürünleri markası Helen Harper da bulunuyor.

Rusya'da daha önce de yaptırımlara karşılık olarak bazı Batılı şirketlerin ülkedeki varlıklarına geçici yönetim atanmış veya bu varlıklar yerel şirketlere devredilmişti.

Kaynak: AA