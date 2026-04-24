pudo 9 ilde 1265 akıllı kargo teslimat noktasıyla hizmet veriyor

OYAK'ın girişim sermayesi yatırımlarından teknoloji şirketi pudo, Türkiye genelinde 9 ilde 1265 noktada sunduğu akıllı teslimat hizmetiyle milyonlarca kargoyu kullanıcılarla buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pudo, geniş akıllı gönderi ağıyla kargo teslimat alışkanlıklarını değiştiriyor. Evde kargo bekleme zorunluluğunu ortadan kaldıran şirket, akıllı gönderi ağıyla kullanıcılarına 7 gün 24 saat kargo erişimi imkanı sağlıyor.

Dünyada yaygın olan yeni nesil kargo teslimat modelini "Aç Gelsin Kapat Gitsin" mottosuyla Türkiye'de yaygınlaştıran pudo, 9 ilde 1265 noktada verdiği hizmetle milyonlarca teslimatı kullanıcıyla buluşturdu.

Özellikle adres sorunu yaşayan öğrencilerin, kargolarını teslim alma ya da iade etme konusunda teknolojik bir deneyim yaşamayı tercih eden çalışanların hayatını kolaylaştıran pudo, kargoları 6 saniyede teslim alma, 9 saniyede iade etme imkanı sunuyor.

Kargolar 5 güne kadar akıllı pudo cihazlarında saklanıyor ve kullanıcılara her gün hatırlatma mesajları iletiliyor. Teslim alınmayan kargolar ise güvenli bir şekilde otomatik olarak iade ediliyor.

Üniversiteler, yurtlar, AVM'ler, hastaneler, iş merkezleri, fabrikalar ve marketlere yakın yerlerde konumlanan Pudo noktaları, 7 gün 24 saat aktif güvenlik kameralarının yanı sıra teslimat anında şifre ya da karekod ile açılması sebebiyle çok güvenli bir kargo teslimat noktası olarak hizmet veriyor.

Kullanıcılar, pudo'nun her ay farklı bir marka ile sunduğu kampanyalar sayesinde, gerçekleştirdikleri her teslimat ve iade işleminde özel indirim fırsatlarından yararlanabiliyor. Bu ayrıcalıklar, pudo'nun kullanıcı deneyimini zenginleştiren ve online alışveriş süreçlerini daha avantajlı hale getiren hizmet yaklaşımının bir parçası olarak sunuluyor.

Alışverişlerde pudo akıllı kargo cihazlarını tercih eden kullanıcılar, zamandan bağımsız kolay bir alışveriş deneyimi yaşamanın yanı sıra şehirlerin çevresel sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor.

Fazla sayıda kargonun tek bir noktadan teslim alınmasıyla araç trafiği azalıyor, karbon salınımı düşüyor, lojistik süreçler daha sürdürülebilir ve verimli hale geliyor. Global araştırmalara göre, her bir akıllı teslimat noktası 1 yıl içinde yaklaşık 3 bin ağacın soğurmak ettiği karbondioksit miktarına eş değerde karbon salınımı tasarrufu sağlıyor.

"Her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen pudo Satış ve Pazarlama Direktörü Ülkü Dörtcan, pudo ile kargo teslimatını kullanıcılar için beklenmesi gereken bir süreç olmaktan çıkarıp, kontrol edilebilir bir deneyime dönüştürdüklerini belirtti.

Her an erişilebilen akıllı teslimat ağı sayesinde kullanıcıların kargolarını istedikleri zaman kolayca teslim almasını ve iade etmesine imkan sağladıklarını vurgulayan Dörtcan, şunları kaydetti:

"Kullanıcılar, çevrim içi alışveriş sırasında teslimat noktası olarak kendilerine en uygun pudo lokasyonunu seçiyor. Kargo teslim edildiğinde iletilen QR kod veya tek kullanımlık şifre ile akıllı cihazın kapağını saniyeler içinde açarak gönderilerini teslim alabiliyor ya da aynı kolaylıkla iade edebiliyor. Kullanıcı deneyimini merkeze alan bu modelimizle, özellikle yoğun şehir yaşamında zaman yönetimini kolaylaştıran pratik ve güvenli bir alternatif sunduk. Ücretsiz hizmet yapımız ve yaygın ağımızla her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaştık. Önümüzdeki dönemde hizmet noktalarımızı artırarak ve işbirliklerimizi güçlendirerek pudo'yu günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz."