PTT 2026'da dağıtım hızı ve iade süreçleri için yeni yatırımlara odaklanacak

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ( Ptt AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, 2026'da dağıtım süreçlerini hızlandırmak ve e-ticaretteki değişime uyum sağlamak amacıyla yatırımların süreceğini, özellikle sektördeki iade sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Gülten, AA muhabirine, şirketin 2025 yılında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulunarak, 2026 hedeflerine yönelik bilgi verdi.

Ptt'nin 185 yıllık köklü bir kurum olduğunu ve 2025'te özellikle kargo alanında önemli bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirten Gülten, "Türkiye genelinde kargo alanında teknolojik yatırımlarımız var. Türkiye genelinde ayrım sistemlerimizi kuruyoruz. Kargo ayrım sistemi, kargo paketlerini gideceği yere göre ayırabilen mekanik otomasyon sistemleri. Bu yıl Adana, Bursa ve Ankara'daki ayrım sistemlerimizi tamamladık. Önceki yıllarda İstanbul'da yapmış olduğumuz bir ayrım sistemimiz var." dedi.

Gülten, artan kargo hacmi nedeniyle teknolojinin yenilenmesinin zorunlu hale geldiğine dikkati çekerek, bu yıl kargo alanında önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığını söyledi.

2026 yılında Sakarya, Diyarbakır ve İzmir başta olmak üzere hacme göre diğer illerde de kargo ayrım sistemlerini kuracaklarını ve çağın gerekliliklerine uyum sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Gülten, şöyle konuştu:

"Büyük kapasiteli yerler var, oralarda kurup ihtiyaçları karşılıyoruz. 2025'te teknolojik anlamda yazılım yatırımlarımızı da yeniledik. Birçok altyapı yatırımı yaptık. Özellikle yıllardır kullanılan yazılımlarımız büyük bir değişim ve dönüşüme uğrayacak. 2025 yılı bu sistemleri kurmayla geçti, 2026'da bunları devreye alacağız."

"Toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart Projesi'ne entegre etmek istiyoruz"

Gülten, Türkiye Kart Projesi'ne değinerek, uygulamanın tüm Türkiye'de geçerli tek bir toplu ulaşım kartı hedefiyle hayata geçirildiğini bildirdi.

Türkiye genelinde her ilde farklı toplu ulaşım kartlarının kullanıldığını anımsatan Gülten, özellikle öğrenci ve indirimli kart kullanıcılarının farklı şehirlerde kart çıkarmak zorunda kalmasının hem vatandaşlar hem de ülke ekonomisi açısından ciddi maliyetler oluşturduğunu dile getirdi.

Gülten, bunu ortadan kaldırmak amacıyla ülke genelinde geçerli Türkiye Kart Projesi'nin geliştirildiğine dikkati çekerek, bunun teknik açıdan dünyada ilk kez yapılan bir proje olduğunu, projenin hayata geçirilmesi için uzun ve zorlu bir süreçten geçildiğini ancak gelinen noktada önemli aşama kaydedildiğini ifade etti.

Türkiye Kart Projesi'nin devreye alındığına işaret eden Gülten, "Birçok belediyemiz de bu konuda öncü oldu, hemen Türkiye Kart entegrasyonlarını tamamladılar. En son Çankırı'da devreye aldık. Önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'deki belediyelerimizin sisteme katılarak vatandaşlarımıza bu konforu yaşatacağına inanıyoruz. Şu an 6 ildeyiz ama tabii sözleşmemiz olan iller de var. Bitirdikçe açıklıyoruz. Teknik entegrasyon süreçleri devam eden iller var. Büyük şehirlerimiz, küçük şehirlerimiz ve ilçelerimiz var projenin içinde. Tüm kartlı sistem kullanan toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart Projesi'ne entegre etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kasımda 2,5 milyon gönderi kabulü

Gülten, e-ticaretin hayatın vazgeçilmezi olduğuna dikkati çekerek, özellikle Kovid-19 salgını döneminde 10 yıl sonra gelinebilecek noktaya bir yıl içinde gelindiğini, tüm kargo ve e-ticaret sektörünün birdenbire büyük bir ivme yaşadığını anlattı.

Türkiye'nin e-ticaret alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Gülten, şöyle devam etti:

"Ülke genelinde e-ticaretteki gelişmelerden biz de faydalanıyoruz. Kendi e-ticaret platformumuz PttAVM ve kargo taşıyıcısı olarak sektördeki payımızı aldık. Kasımda günlük kurye/kargo gönderilerine ait bir milyonu aşan gönderi kabulümüz oluştu. Buna posta gönderilerini de eklediğimizde günlük 2,5 milyonu bulan gönderi kabulümüz oldu. Bu anlamda Türkiye'de hem posta hem de kargo birlikte düşünüldüğünde en büyük kargo şirketlerinden biriyiz. e-Ticarette de işi daha ileriye götürmek için yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz."

Evrensel posta hizmet yükümlülüğü

Gülten, posta gönderilerinde dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de düşüş yaşandığına işaret ederek dijitalleşmenin bu süreçte belirleyici olduğunu, postanın yerini, yavaş yavaş kargo ve dijital çözümlere bıraktığını dile getirdi.

Ptt'nin 2025 yılı içinde hız ve kapasite artırımına yönelik önemli adımlar attığını vurgulayan Gülten, "Bazı illerde aynı gün teslimat uygulaması başlatıldı, ortalama teslim süresi ciddi şekilde kısaldı. Bu uygulamayı sadece pilot illere değil, Türkiye geneline yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda elektrikli araçlarımıza yatırımlar yapıyoruz. Biz kargo şirketleri gibi karlı, verimli yerlerde değil Türkiye'nin her yerine gönderi ulaştırmak zorundayız çünkü evrensel posta hizmet yükümlüsüyüz." ifadelerini kullandı.

Gülten, PTT'de 2026'da kargo alanında büyük gelişmelerin yaşanmaya devam edeceğini ve makine yatırımlarının süreceğini bildirdi.

Her gün Dünya ile Ay arasındaki mesafe kadar yol aşılıyor

PTT'nin elektrikli araç dönüşümleri üzerine çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Gülten, şunları kaydetti:

"Elektrikli skuter kullanımını Türkiye'de ilk defa başlattık. Yaya ekiplerimiz de çok kuvvetli. Bizim dağıtıcılarımızın bir günde yürüdükleri yol, Dünya'dan Ay'a kadar olan mesafe. Biz her gün Dünya'dan Ay'a yürüyoruz. Bunlara araçları dahil ettiğimizde çok daha uzun bir yol katediyoruz. 2026'da dağıtımlarımızı hızlandırmak ve e-ticaretteki değişime, gelişime ayak uydurmak için her türlü yatırımı yapmaya devam edeceğiz. Kargo sektörü çok fazla fikrin ortaya atıldığı bir alan. Kargo teslim noktalarından biri olan Kargomat dediğimiz cihazların kullanıldığı alanlarda iadelerle ilgili sektörde çeşitli sorunlar yaşanıyor. Bu iadelerin gidiş ve dönüşüyle alakalı çözümlerin üretilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Tüm dünyada da bu gelişim ve dönüşüm devam ediyor. Gelecek yıl özellikle iade sorunlarına çözüm üretmeye, yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Yapay zeka destekli uygulamalar yolda

Gülten, ayrıca müşteri deneyimini merkeze alan stratejilere devam edileceğini ve 2026'da yeni uygulamaların faaliyete geçirileceğini anlattı.

Bu doğrultuda halihazırda çağrı merkezinde kullanılan yapay zeka destekli sesli ve yazılı çağrı yönetiminin tüm müşteri deneyimi altyapısında hayata geçirileceği bilgisini veren Gülten, Yeni Nesil Talep ve Şikayet Yönetim Sistemi ile Müşteri Memnuniyeti Geri Bildirim Mekanizması uygulamalarının devreye alınacağını sözlerine ekledi.