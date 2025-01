Prof. Dr. Özcan: Dünya Artık Eskisi Gibi Olmayacak

Profesör acı gerçeği açıkladı: " Dünya, eskisi gibi olmayacak"

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan :

"Ülke olarak tarım ve gıdada boşa atacak adımımız kalmadı"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, gıda ve tarımın dünyada petrol, savunma sanayi ve enerji kaynaklarının sürekliliği kadar önem kazandığını söyledi.

OMÜ tarafından, tarımsal öğretimin başlamasının 179. yıldönümü ve "Tarım Bayramı" kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. Programda konuşan Prof. Dr. Muharrem Özcan, gıda ve tarım sektörünün, dünyadaki en önemli sektörlerden biri haline geldiğine dikkat çekti.

" Dünya, artık eskisi gibi olmayacak"

Şu anda dünyadaki en büyük sorunlardan ve gelecekteki en büyük sorun olarak gıda ve tarım sektörünü gösteren Prof. Dr. Muharrem Özcan, "Bugün yetersiz beslenme ve açlık sorunlarıyla 885 milyon kişinin muzdarip olduğunu biliyoruz. Açlık nedeniyle de her gün 18 binden fazla kişi her gün yaşamını yitiriyor. Bu doğrultuda son yıllarda yaşanan süreçler, savaşlar, afetler, değişen çevre olayları dünyanın artık eskisi gibi olamayacağını gösteriyor. Dünya artık yeni bir konuma gidiyor. Burada da petrolün ötesinde son dönemde ortaya çıkan en önemli ürün tarım ve gıda olarak dikkat çekiyor. Petrol, savunma sanayi ve enerji kaynakları her zaman başta geliyordu ama gıda bu sıralamada yoktu. Son gelişmeler tarım ve gıdanın bir güç dengesi haline geldiğini Ukrayna-Rusya savaşı ile de ortaya koydu" dedi.

Zamanında bazı adımların doğru atılmadığını ve bu süreçte tarım ve gıda üretimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özcan, "Son günlerde sadece gıda değil, 'güvenilir gıda' konuları da gündemde. Tarım, olmazsa olmaz bir sektör. Türkiye, tarım ve gıdada birçok özellik bakımından zengin bir noktada. Ülke olarak bu zamana kadar biraz hovarda davrandık, har vurup harman savurduk ama artık boşa atacağımız adımlarımız yok. Daha sağlam adımlar atmak zorundayız. Biz ülke olarak tarımda ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için üreticiyi bilgi ve teknolojilerle donatmak, bilgi aktarımını gerçekleştirecek meslektaşları da yetiştirmek zorundayız" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz'ın da hazır bulunduğu program, emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Güler'in "İlkim Değişikliği ve Arıların Etkileşimi" konulu konferansı, ödül töreni, öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan Başak Korosu'nun konseri ile son buldu.