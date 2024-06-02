Prof. Dr. Cemal Zehir: En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli

Prof. Dr. Cemal Zehir Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Temmuz ayında emeklilere gelecek zammı değerlendiren Zehir, asgari ücret ara zammı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca emekli, maaşlarına temmuz ayında gelecek zammı merak ederken, Prof. Dr.Cemal Zehir de konuyla ilgili Haberler.com'a açıklamalarda bulundu. Sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Zehir, en düşük emekli maaşının temmuz ayında ne kadar olacağıyla ilgili şunları söyledi;

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMELİ"

"En düşük emekli maaşına refah payı eklenmesini bekliyorum. Onunla birlikte 12 bin lira olacağı konuşuluyor. Benim beklentim asgari ücrete eşitlenmesidir. Buradaki makas çok yüksek. Asgari ücret, dört kişilik bir ailenin yaşayabileceği en düşük düzeydir. Daha sıkı bir kemer sıkma politikasının geleceğini tahmin ediyorum ikinci altı ayda. O yüzden beklentimin karşılanacağını düşünmüyorum."