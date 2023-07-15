Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ikincisini gerçekleştirdi
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Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticaretinin dijital platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ikincisini Ankara'da düzenledi. Etkinliğe sektörün önemli oyuncuları, sanayiciler ve iş insanları ile banka yöneticileri katıldı.
Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticaretinin dijital platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ikincisini 13 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirdi. Etkinliğe sektörün önemli oyuncuları, sanayiciler ve iş insanları ile banka yöneticileri katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi