Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ikincisini gerçekleştirdi

Türkiye İş Bankası tarafından kurulan endüstriyel ürün ticaretinin dijital platformu Proemtia, Demir Çelik Sektör Buluşmaları'nın ikincisini Ankara'da düzenledi. Etkinliğe sektörün önemli oyuncuları, sanayiciler ve iş insanları ile banka yöneticileri katıldı.