POYD, Turizmde 12 Ay İstihdam İçin Toplandı

POYD, Turizmde 12 Ay İstihdam İçin Toplandı
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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), turizm sektöründe personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi ve nitelikli personel konularını değerlendirdi. Toplantıda, Türkiye'ye gelen turist sayısının arttığına ve 12 ay turizmi yaymak için kamu ve özel sektör işbirliği ile yapılan çalışmalara dikkat çekildi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, turizm sektöründe personelin 12 ay istihdam edilmesi ve nitelikli personel konularını değerlendirdi.

POYD tarafından her ay düzenlenen geleneksel toplantı, bu ay Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aska Lara Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

POYD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, Türkiye'ye ve Antalya'ya gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın daha fazla kitleye ulaşmak amacıyla önemli çalışmalar yaptığını belirten Saatçioğlu, sadece kitle turizmi değil, spor, sağlık, kongre alanlarıyla turizmi her açıdan geliştirdiklerini kaydetti.

Turizmi 12 aya yaymak için kamu özel işbirliğinde çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Saatçioğlu, bu durumun istihdamın da 12 aya yayılmasını sağlayacağını belirtti.

Saatçioğlu, kış döneminde bazı otellerin kapandığını ve personelin işsiz kaldığını ifade ederek, bunun önüne geçmek için de dernek olarak projeler hazırladıklarını vurguladı.

Personeli, kış döneminde kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için her ay 10'ar gün çalıştırma önerisinde bulunan Saatçioğlu, sektör olarak bu öneri üzerinde çalışma yapılabileceğini anlattı.

Saatçioğlu, dernek olarak yurt içindeki farklı üniversitelerle de işbirliği yaparak turizm bölümündeki öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Son olarak Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ne gittiklerini ve sektörü öğrencilere anlattıklarını dile getiren Saatçioğlu, turizmi, turizmin ve gençlerin geleceğini, tecrübelerini aktardıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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