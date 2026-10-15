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POYD Başkanı, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 14 milyonu aştığını açıkladı

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POYD Başkanı, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 14 milyonu aştığını açıkladı
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POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, Avrupa ülkelerindeki ekonomik sıkıntıların o bölgedeki pazarları etkilediğini söyledi. Kundu Turizm Merkezi'ndeki toplantıda kaynak pazarlardaki riskler ele alındı; Saatçioğlu, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 14 milyonu aştığını belirtti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sıkıntıların, o bölgedeki pazarları da etkilediğini söyledi.

POYD tarafından geleneksel olarak düzenlenen aylık toplantı, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Bu ayki toplantıda ekonomi, pazarlar ve kaynak pazarlardaki riskler ele alındı.

Saatçioğlu, AA muhabirine, turizmciler olarak ekim ve kasım aylarında, gelecek senenin bütçelerini hazırladıklarını ve bu doğrultuda özellikle ekonomiyi masaya yatırdıklarını ifade etti.

Avrupa ülkelerinin Antalya ve Türkiye turizminde önemli bir yerinin bulunduğunu dile getiren Saatçioğlu, "Sadece bizim ekonomimizin iyi olması bir şey ifade etmiyor, kaynak pazarlarımızdaki ekonomi de bizim için çok önemli. Çünkü oradaki ekonomi iyi olursa insanlar tatile çıkabilir." dedi.

Gerek küresel ekonomik sıkıntılar gerekse kaynak pazarlar arasındaki savaşlar nedeniyle yıla biraz endişeli başladıklarını ancak temmuz sonrası istenilen doluluklara ulaştıklarını anlatan Saatçioğlu, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 14 milyonu aştığını, bunun da önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Toplantıda ekonomist-yazar Murat Muratoğlu, " Ekonomi, pazarlar ve kaynak pazarlardaki riskler" konusunda sunum yaptı.

Kaynak: AA
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