Simge, Bengü Beker ve Nilüfer'in konser biletleri satışa çıktı

Biletinial, Simge, Bengü Beker ve Nilüfer'in konser biletlerini satışa sundu. Simge, 'Anlatasım Var' konser serisi ile Türkiye’yi dolaşacak, Bengü Beker çeşitli Jolly Joker mekanlarında sahne alacak, Nilüfer ise 1 Nisan'da İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak.

Biletinial, pop müziğin öne çıkan sanatçıları Simge, Bengü Beker ve Nilüfer'in konser biletlerini satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pop müziğin farklı tarzlarını temsil eden sanatçıların konserleri kapsamında Simge, "Anlatasım Var" konser serisiyle turneye çıkacak. Sanatçı, 30 Ocak'ta İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi, 1 Şubat'ta Antalya'da Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi, 7 Şubat'ta Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi ve 8 Şubat'ta Ankara'da CSO ADA Ana Salon'da sahne alacak.

Alternatif pop çizgisiyle dikkati çeken Bengü Beker de Jolly Joker konserleri kapsamında bugün Jolly Joker Vadistanbul, 28 Ocak'ta Jolly Joker Ankara, 7 Şubat'ta Jolly Joker Kocaeli ve 13 Şubat'ta Jolly Joker Bursa'da dinleyicilerle buluşacak. Konserin biletleri "Bir Alana Bir Bedava" kampanyasıyla satışa sunuldu.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Nilüfer de konser programıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Sanatçı, 1 Nisan'da İstanbul'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
