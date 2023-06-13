Polonya'da Asgari Ücret Yüzde 21,54 Artacak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkede asgari ücreti gelecek yıl ocaktan itibaren yüzde 21,54 artışla 4 bin 242 zlotiye (950 avro) çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkede asgari ücreti gelecek yıl ocaktan itibaren yüzde 21,54 artışla 4 bin 242 zlotiye (950 avro) çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Morawiecki, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, hükümet olarak ekonomiyle ilgili atmayı planladıkları adımlar hakkında bilgi verdi.

2024'te enflasyonun yüzde 6,6 olmasını beklediklerini ifade eden Morawiecki, Bakanlar Kurulu'nda aldıkları kararların güvenilirliğini gösterdiğini söyledi. Morawiecki, "Seçtiğimiz yoldan sapmıyoruz. Polonyalıların ücretlerinin mümkün olduğunca yüksek olmasını, ekonominin rekabet gücünün yüksek olmasını ve kamu maliyesinin istikrarlı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışanların iyiliği için hareket etmeye devam edeceklerini belirten Morawiecki, "Polonyalıların ücretlerinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde artmasını sağlamak için her şeyi yapacağız. Benimsediğimiz varsayımların insanlara hizmet edecek iyi bir ekonomik büyümeye katkıda bulunacağına inanıyorum." dedi.

Polonya'da iş gücü piyasasında 17 milyonun üzerinde insan olduğunu aktaran Morawiecki, hükümet olarak ülkedeki asgari ücreti gelecek yıl ocaktan itibaren yüzde 21,54 artışla 3 bin 490 zlotiden (780 avro) 4 bin 242 zlotiye (950 avro) çıkarmayı planladıklarını kaydetti.