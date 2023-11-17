Polisan Yapıkim, PCE Üretiminde Kapasite Artışına Gidiyor

Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları, yapı kimyasalları ürünlerinin ana yarı mamulü olan PCE üretiminde kapasite artışına gidiyor. Şirket, Adana fabrikasında 30 bin metrik ton kapasiteli polimer yatırımına başladı ve 2024'ün ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyor. Bu yatırım ile Polisan Yapıkim'in toplam PCE üretim kapasitesi 50 bin metrik tona çıkacak.

Polisan Holding grup şirketlerinden Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları AŞ, yapı kimyasalları ürünlerinin ana yarı mamulü olan PCE (Polimer) üretiminde kapasite artışına gidiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları, beton, yeraltı kimyasalları ve çimento katkı kimyasalları imalatında kullandığı polimer ihtiyacını karşılamak üzere PCE üretiminde kapasite artışına gidiyor.

Şirket, şimdilik sadece Dilovası tesislerinde üretilen ve yapı kimyasalları ürünlerinin ana yarı mamulü olan PCE üretimi konusunda Adana fabrikası sınırları içerisinde 30 bin metrik ton kapasiteli polimer yatırımına başladı.

İnşaatına bu ay başlanacak 800 bin dolarlık yeni yatırımın 2024'ün ilk çeyreğinin sonunda devreye alınması planlanıyor. Adana'daki yatırımın tamamlanmasının ardından Polisan Yapıkim'in toplam PCE üretim kapasitesi yıllık 20 bin metrik tondan 50 bin metrik tona çıkacak.

"Dış kaynak bağımlılığımızı bitireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, yapı kimyasalları alanında önemli bir üretim gücüne sahip olduklarına dikkati çekti.

Dinçerler, "Beton, yeraltı kimyasalları ve çimento katkı kimyasalları imalatında kullanılan ara mamul olan polimer ihtiyacımızı karşılamak üzere PCE üretiminde kapasite artışına gidiyoruz. Kapasite artışı yatırımımızla yapı kimyasalları üretimimizde kullandığımız polimer ihtiyacımızı şirket içinde karşılayacağız. Kendi üretimimiz sayesinde dış kaynak bağımlılığımızı bitirmiş olacağız. Kapasite artışı ile birlikte polimer ihtiyacımız dışında nakliye, ara mamul maliyetleri, depolama ve elleçleme giderlerinde tasarruf sağlayacağız." ifadelerini kullandı.