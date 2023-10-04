Polisan Holding, 2022 Gri Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Polisan Holding, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik stratejilerini ortaya koyduğu 2022 Gri Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. Rapor, şirketin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik konularında attığı adımları ve başarılarını içeriyor.

Polisan Holding, iklim değişikliği ve sürdürebilirlik stratejilerini ortaya koyduğu 2022 Gri Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding, iklim değişikliği ile mücadele ve daha yaşanabilir bir dünya için atacağı adımları açıkladı.

"Ancak Birlikte Başarabiliriz" mottosuyla hazırlanan raporda, Polisan Holding'in BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imzacı bir şirket olarak, değer zincirindeki tüm paydaşlarıyla insan hakları, çalışma standartları, iklim krizi, iş etiği ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda yürüttüğü çalışmalara dikkat çekildi.

Raporda ayrıca bu yıl Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) çalışmaları kapsamına Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri de dahil edildi.

Türkiye'nin 2053'te net sıfır emisyon hedefiyle paralel olarak 2030 için COP27'de paylaştığı niyet beyanları referans gösterilerek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına (CBAM) ve ilgili diğer yeşil dönüşüm düzenlemelerine uyum yönünde çaba gösterildiği de vurgulandı.

Ayrıca, Polisan Holding yayınladığı raporda, sürdürülebilirlik stratejileri arasında yer alan yaşam döngüsü odağında ürün tasarımından operasyonel verimliliğe, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji teminine kadar yarattığı tüm çevresel etkilere yer verdi, Kapsam 3 emisyonlarını azaltma hedeflerine de değindi.

Raporda Polisan Holding'in emisyon yoğunluğunun 2012'den bu yana yüzde 46 azaltıldığı ifade edildi.

Emisyon oranları hızla azalıyor

Rapora göre, Polisan Holding çatısı altında faaliyet gösteren Polisan Kimya ve Polisan Kansai Boya şirketlerinin emisyon yoğunluğu 2019'a kıyasla yüzde 38,4 oranında azaltıldı.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik temini, enerji verimliliği, yeşil bina sertifikalı tesisler, çevre etiketli ürünler gibi çeşitli projeler yürüttü. Şirket ayrıca CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı'nda B+ notu alarak küresel ortalamayı aşan bir performans sergiledi.

Polisan Holding'in raporunda yer alan bilgilere göre, şirket, son 3 yılda gerçekleştirdiği Kaizeni çalışmalarıyla 2,7 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı. Bu sayede yaklaşık 1.238 tCO 2 emisyon salınımını engelledi.

Ayrıca, 2022'de elektrik tüketiminin yüzde 60'ı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Tüm bu çalışmaların neticesinde İklim Değişikliği performans notunu Avrupa ortalaması olan B+ seviyesine yükselttiklerine dikkat çekildi.

Raporda, Polisan Holding'in Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki yerini üst üste 6 yıldır koruduğu ve toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamındaki çalışmalarının şirket için çok önemli olduğu vurgulandı. Kadın çalışan sayılarının 125'e, kadın yönetici sayılarının ise 36'ya ulaştığı belirtildi. 2022'de kadın çalışan oranı bir önceki yıla göre yüzde 12,2'den yüzde 13,5'e, kadın yönetici oranı ise yüzde 20'den yüzde 23,8'e yükseldi.

"Ortak geleceğimiz için küresel risklere karşı önlem almamız çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Cantekin Dinçerler, Polisan Holding'in 2022 GRI Sürdürülebilirlik Raporu hakkında değerlendirmede bulundu.

Dinçerler, "Polisan Holding olarak, 2015'den bu yana yayınladığımız raporlarımızla sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Dünya, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve iklim uyumu konusunda daha etkin bir şekilde iş birliği yapmaya başlamadığı takdirde, önümüzdeki 10 yıl boyunca sürekli küresel ısınmanın ve ekolojik bozulmanın devam edeceği aşikar. Ortak geleceğimiz için ciddi tehditler oluşturan küresel risklere karşı önlem almamız, dayanıklılığımızı artıracak stratejiler oluşturmamız, risk ve fırsatlarımızı yönetmemiz çok önemli." ifadelerini kullandı.

Poliport ve Polisan Kansai Boya şirketlerinin sürdürülebilirlik performansının küresel derecelendirme platformu Ecovadis tarafından Gümüş Bilinirlik Seviyesi Ödülü'ne layık görüldüğüne de dikkati çeken Dinçerler, şunları kaydetti:

"Refinitiv tarafından BİST adına uluslararası sürdürülebilirlik kriterleri esas alınarak yapılan değerlendirmelerde şirketimiz, raporlama döneminde ESG performans notu ile kimya sektöründe eşik değerin üzerinde performans sergiledi ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki yerini bu yıl da korumayı başardı. 2017'den bu yana raporlama yaptığımız CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Program notumuzu 2022'de globalde B-'den B+'ya çıkardık. Avrupa genelinde B olan skor ile aynı, globalde ise B- üzerinde bir performans sergiledik."

Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları'na uygun olarak hazırlanan Polisan Holding 2022 GRI Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan bilgiler, 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SKA) yapılan katkı da raporda yer alıyor.