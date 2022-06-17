Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı yakınlarındaki hava aracı kazasının raporu tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı yakınlarındaki hava aracı kazasının raporu tamamlandı

AA - Zeynep Çetinkaya - Ekonomi
 - Güncelleme:
Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı yakınlarındaki hava aracı kazasının raporu tamamlandı

Sahibi Erisar Havacılık AŞ, işleticisi Başkent Yıldızları Havacılık Eğitim AŞ olan hava aracının, Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı yakınlarında araziye mecburi iniş yapması ve kabotaj olması sonucu 22 Aralık 2021'de meydana gelen kazaya ilişkin rapor tamamlandı.

Sahibi Erisar Havacılık AŞ, işleticisi Başkent Yıldızları Havacılık Eğitim AŞ olan hava aracının, Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı yakınlarında araziye mecburi iniş yapması ve kabotaj olması sonucu 22 Aralık 2021'de meydana gelen kazaya ilişkin rapor tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca hazırlanan "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruda, 22 Aralık 2021'de, sahibi Erisar Havacılık AŞ, işleticisi Başkent Yıldızları Havacılık Eğitim AŞ olan, TC-CAA tescil işaretli, C.152 tipi hava aracının, Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı yakınlarında araziye mecburi iniş yapması ve kabotaj olması sonucu hava aracı kazası meydana geldiği belirtildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazaya ilişkin "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu"nun ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlandığı ifade edilen duyuruda, söz konusu raporun Başkanlığın internet sitesinde de yayımlandığı kaydedildi.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi

Araştırma İnceleme Aralık Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title