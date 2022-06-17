Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı yakınlarındaki hava aracı kazasının raporu tamamlandı

Sahibi Erisar Havacılık AŞ, işleticisi Başkent Yıldızları Havacılık Eğitim AŞ olan hava aracının, Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı yakınlarında araziye mecburi iniş yapması ve kabotaj olması sonucu 22 Aralık 2021'de meydana gelen kazaya ilişkin rapor tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca hazırlanan "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruda, 22 Aralık 2021'de, sahibi Erisar Havacılık AŞ, işleticisi Başkent Yıldızları Havacılık Eğitim AŞ olan, TC-CAA tescil işaretli, C.152 tipi hava aracının, Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı yakınlarında araziye mecburi iniş yapması ve kabotaj olması sonucu hava aracı kazası meydana geldiği belirtildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazaya ilişkin "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu"nun ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlandığı ifade edilen duyuruda, söz konusu raporun Başkanlığın internet sitesinde de yayımlandığı kaydedildi.