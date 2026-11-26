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Platinin onsu, küresel büyümeye yönelik endişeler ve artan arz beklentileriyle 1219,7 dolara kadar inerek Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Küresel ekonomik aktiviteye yönelik belirsizlikler endüstriyel metaller üzerinde satış baskısının artmasına neden olurken platin fiyatlarında da geri çekilmeler görülüyor.

Yıla 2 bin 54 dolardan başlayan platinin onsu küresel arza yönelik devam eden sıkıntılarla ocak ayında 2 bin 923,3 dolarla rekor kırdı.

Platinin onsu, ocak ayını yüzde 6,2 yükselişle, şubat ayını yüzde 8,5 artışla tamamlarken mart ayını artan jeopolitik riskler ve güçlenen doların etkisiyle yüzde 17,2 düşüşle 1960,1 dolardan tamamladı.

Takip eden aylarda dalgalı seyir izleyen platinin onsu, yılın ilk yarısında yüzde 24,4 değer kaybetti. Temmuz ayını yüzde 6,1 artışla, ağustos ayını yüzde 8,9 artışla tamamlayan platinin onsu, eylül ayını yüzde 4,6 kayıpla 1712 dolardan, ekim ayını ise yüzde 16,2 düşüşle 1434 dolardan bitirdi.

Platinin onsu daha sonra 1219,7 dolara kadar inerek Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Platin Haziran 2025'te 1043,4 dolara kadar inmişti.

Değerli metal daha sonra 1300 doların üzerinde dengelendi.

Merkez bankalarının faiz artırımına gitmesi endüstriyel metallerde satış baskısına yol açtı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın piyasalarda enflasyon endişelerini artırdığını belirtti.

Piyasaların başlangıçta savaşın kısa sürede sona ereceğini düşündüğünü ancak savaşın beklenenden uzun sürmesi, küresel büyümede yavaşlama ve resesyon endişelerinin artmasına yol açtığını ifade eden Ergezen, "Platin tarafındaki düşüşün en büyük nedenlerinden bir tanesi aslında küresel büyümeye yönelik endişeler." dedi.

Ergezen, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalmasının enflasyon verilerinin de beklentilerinin üzerine çıkmasına yol açtığını kaydetti.

Bununla beraber merkez bankalarının faiz artırımına gitmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesinin ülkelerin ekonomik büyümesinin yavaşlamasına yol açtığını ifade eden Ergezen, bu faktörlerin endüstriyel metallerde satış baskısına yol açtığını söyledi.

Ergezen, platin, paladyum gibi endüstriyel alanda kullanılan ama özellikle sanayiye bağlı, büyümeye bağlı ürünlerde bu satışın etkisinin daha net olduğunu dile getirdi.

Arzda sıkıntı yaşanmadığı için talep tarafındaki yavaşlamanın doğal olarak fiyatların sert şekilde geri çekilmesine yol açtığını vurgulayan Ergezen, "ABD ile Rusya ve Çin arasındaki görüşmeler, ABD ile Rusya'nın yakınlaşması platin tarafında arz beklentilerini artırmış durumda ve bunlar da fiyatların geri çekilmesine yol açıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA