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Piyasalarda gün sonu

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- Gün içinde en düşük 14.357,04 puanı, en yüksek 14.673,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamladı Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 840 bin lira oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100,23 puan artarak 14.505,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,01 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 14.381,24 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.357,04 puanı, en yüksek 14.673,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 135,43 puan ve yüzde 0,79 artışla 17.239,14 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 44'ü geriledi ve 4 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, ASELSAN ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 404 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 4 bin 404 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 6 milyon 840 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,29, bileşik getirisi yüzde 39,58 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,3567, satışta 48,5504 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,3388, satışta 48,5325 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 153,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 3,5 artışla 101,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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