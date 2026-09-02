BIST 100 günü yüzde 1,25 düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 178,45 puan azalarak 14.050,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 112,72 puan ve yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.876,66 puanı, en yüksek 14.142,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybederek 14.050,56 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 159,34 puan ve yüzde 0,97 azalışla 16.330,00 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 1,11, sanayi endeksi yüzde 1,22 ve teknoloji endeksi yüzde 1,75 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Katılımevim Tasarruf Finansman, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 375 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 375 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 704 bin 800 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,1737, satışta 48,3668 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,1554, satışta 48,3484 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1594, sterlin/dolar paritesi 1,3505 ve dolar/yen paritesi 158,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,9 artışla 95,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA