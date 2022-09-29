Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,27 puan azalarak 3.146,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,71 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 3.218,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 3.048,67, en yüksek 3.240,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 azalışla 3.146,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 1,77 ve hizmetler endeksi yüzde 1,34 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 48,59 puan ve yüzde 1,39 düşüşle 3.440,42 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 83'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası, Hektaş ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.657,40 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.657,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 992 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,4908 lira, satışta 18,5649 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,4733 lira, satışta 18,5473 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9770, sterlin/dolar paritesi 1,1050, dolar/yen paritesi de 144,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 düşüşle 87,67 dolardan işlem görüyor.