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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 değer kaybederek 13.283,55 puana geriledi.

Dün günü 13.509,76 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 153,04 puan ve yüzde 1,13 azalışla 13.356,72 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 226,22 puan ve yüzde 1,67 azalışla 13.283,55 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.216,60, en yüksek 13.427,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,46, hizmetler endeksi yüzde 2,27, teknoloji endeksi yüzde 2,13 ve sanayi endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken 90'ı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 378 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,90, bileşik getirisi yüzde 40,30 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,7850 liradan, avro 56,0720 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 378 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 azalışla 103,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA