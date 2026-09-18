Haberler

Piyasalarda gün ortası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+57 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- İstanbul serbest piyasada dolar 48,7850 liradan, avro 56,0720 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 değer kaybederek 13.283,55 puana geriledi.

Dün günü 13.509,76 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 153,04 puan ve yüzde 1,13 azalışla 13.356,72 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 226,22 puan ve yüzde 1,67 azalışla 13.283,55 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.216,60, en yüksek 13.427,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,46, hizmetler endeksi yüzde 2,27, teknoloji endeksi yüzde 2,13 ve sanayi endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükselirken 90'ı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 378 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,90, bileşik getirisi yüzde 40,30 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,7850 liradan, avro 56,0720 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 378 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,4 azalışla 103,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna

Eski halinden eser yok! İlk bakışta tanımayabilirsiniz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı

31 yıl sonra gelen karar! Dünya ekonomisinde yeni sayfa açıldı
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti

Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

Dost ülkeyi kana bulayan saldırı! 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası görev alacak

131 fonun tasfiye süreci belli oldu! İki dev banka harekete geçiyor
Denizli'de 3 milyonluk hırsızlığın şüphelileri yakalandı! Adliye önünde ailelerinden ağır tepki gördüler

Adliye önünde hiç ummadıkları oldu! Kendi aileleri isyan etti
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! İsmail Kartal 9 maçta ilk 11'e yazmıştı

Fener'de 2 ayrılık birden! İsmail Kartal 9 maçta ilk 11'e yazmıştı