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Piyasalarda gün ortası

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- İstanbul serbest piyasada dolar 48,6240 liradan, avro 56,1640 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 değer kaybederek 14.241,06 puana geriledi.???????

Cuma gününü 14.467,25 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 127,97 puan ve yüzde 0,88 azalışla 14.339,28 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 226,1 puan ve yüzde 1,56 azalışla 14.241,06 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.223,86, en yüksek 14.355,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 4,09, hizmetler endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 1,04 ve mali endeks yüzde 0,83 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükselirken 76'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, SASA Polyester, Akbank, Türk Hava Yolları ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 283 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 154,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,6240 liradan, avro 56,1640 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,5 azalışla 4 bin 283 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,6 artışla 107,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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