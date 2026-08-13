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BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi

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- İstanbul serbest piyasada dolar 47,7760 liradan, avro 55,2390 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 14.118,26 puana yükseldi.

Dün günü 14.110,14 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 14,05 puan ve yüzde 0,10 artışla 14.124,18 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,13 puan ve yüzde 0,06 artışla 14.118,26 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.078,41, en yüksek 14.228,81 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken 47'si düştü, 7 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Sasa Polyester ile Ereğli Demir ve Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 385 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3490 ve dolar/yen paritesi 159,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,7760 liradan, avro 55,2390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 azalışla 4 bin 385 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,5 düşüşle 87,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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