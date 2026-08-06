Haberler

BIST 100 yükselişte: 13.795 puan

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- İstanbul serbest piyasada dolar 47,5960 liradan, avro 55,0520 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kazanarak 13.795,08 puana yükseldi.

Dün günü 13.703,13 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 25,57 puan ve yüzde 0,19 artışla 13.728,70 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,95 puan ve yüzde 0,67 artışla 13.795,08 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.667,84, en yüksek 13.801,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken 31'i düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Tüpraş, Türk Hava Yolları, CW Enerji, ASELSAN ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 270 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,5960 liradan, avro 55,0520 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 artışla 4 bin 270 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 artışla 79,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı

Görüntüler korkuttu: Avrupa'nın en aktif volkanı yeniden hareketlendi
Adıyaman'da trafikte kavga: Yolu trafiğe kapatıp saldırmaya çalıştılar

Kavgaya bu sefer kadın da dahil oldu! Korku dolu anlar kamerada
İstismar şüphelisine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Hastanede vahşet anları! En suçsuz insan yaşam savaşı veriyor
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor