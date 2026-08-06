BIST 100 yükselişte: 13.795 puan

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kazanarak 13.795,08 puana yükseldi.

Dün günü 13.703,13 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 25,57 puan ve yüzde 0,19 artışla 13.728,70 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,95 puan ve yüzde 0,67 artışla 13.795,08 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.667,84, en yüksek 13.801,69 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken 31'i düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Tüpraş, Türk Hava Yolları, CW Enerji, ASELSAN ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 270 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,5960 liradan, avro 55,0520 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 artışla 4 bin 270 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 artışla 79,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA