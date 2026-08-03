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BIST 100 ilk yarıda yükseldi: 13.482,75 puan

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,18 artışla 13.482,75 puana çıktı. Mali ve teknoloji endeksleri yükselirken, hizmetler ve sanayi endeksleri geriledi. Altının onsu 4.050 dolar, Brent petrol ise yüzde 4,1 düşüşle 83,8 dolar.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 değer kazanarak 13.482,75 puana yükseldi.

Cuma günü 13.458,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 86,22 puan ve yüzde 0,64 artışla 13.544,32 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,65 puan ve yüzde 0,18 artışla 13.482,75 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.389,39, en yüksek 13.588,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,11, teknoloji endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,18 ve sanayi endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 48'i düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN ile Şekerbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 50 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,23, bileşik getirisi yüzde 41,88 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1520, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 157,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,5380 liradan, avro 54,8130 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 4 bin 50 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 4,1 azalışla 83,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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