İstanbul serbest piyasada dolar 45,4200 liradan, avro 53,2170 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 14.680,70 puana geriledi.

Dün 14.779,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 66,82 puan ve yüzde 0,45 artışla 14.846,74 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 99,23 puan ve yüzde 0,67 düşüşle 14.680,70 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.627,30 puanı, en yüksek 14.867,83 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kazanırken mali endeks yüzde 1,47, sanayi endeksi yüzde 0,86 ve teknoloji endeksi yüzde 1,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken 52'si düştü, 4 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Hektaş ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 700 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 157,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,4200 liradan, avro 53,2170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 700 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 104,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
