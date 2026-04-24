Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kaybederek 14.244,68 puana geriledi.

Çarşamba günü 14.335,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,20 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.340,70 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,81 puan ve yüzde 0,63 düşüşle 14.244,68 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.212,29 puanı, en yüksek 14.341,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1,09 ve mali endeks yüzde 1,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'u yükselirken, 58'i düştü. 2 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş ile Gülermak Ağır Sanayi oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,82, bileşik getirisi yüzde 40,21 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 159,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,0250 liradan, avro 52,6570 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 684 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 artışla 101,2 dolardan işlem görüyor.