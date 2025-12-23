Haberler

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor Haber Videosunu İzle
Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı hız kazanırken, altın bu sabah itibarıyla bir kez daha rekor kırdı. Spot altın yüzde 1,2 artışla ons başına 4 bin 497 dolara yükselirken, gram altın 6 bin 192 lirayla yeni zirvesine ulaştı. Gümüş ise tüm zamanların rekorunu kırdı.

  • Spot altın fiyatı ons başına 4.497 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
  • Spot gümüş fiyatı ons başına 70 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.
  • Gram altın fiyatı 6.192 liradan işlem gördü.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve belirsizlikler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden olurken, değerli metallerde yükseliş hız kazandı. ABD'nin Venezuela petrolü taşıyan tankerleri hedef alan adımları ve enerji arzına ilişkin endişeler, salı günü altın ve gümüş fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı.

ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Spot altın yüzde 1,2 artışla ons başına 4 bin 497 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD vadeli altın kontratları da şubat teslimi için yüzde 0,74 primle 4 bin 502,30 dolar seviyesine çıktı. Küresel ons fiyatındaki rekorların ardından Türkiye'de gram altın da yeni zirvesine ulaştı. Gram altın yüzde 1,4 artışla 6 bin 192 liradan işlem gördü.

GÜMÜŞTEN TARİHİ REKOR

Gümüş piyasasında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Spot gümüş yüzde 1,3 artışla 70 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. Yıl başından bu yana altın yaklaşık yüzde 70 değer kazanırken, gümüş yüzde 140'lık yükselişle altını geride bıraktı.

PİYASALARDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Değerli metallerdeki güçlü seyrin arkasında jeopolitik gelişmeler kadar para politikalarına ilişkin beklentiler de etkili oldu. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın gelecek yıl iki faiz indirimi yapacağı beklentisi korunurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın faiz indirimleri için hâlâ alan bulunduğuna yönelik açıklamaları, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıklara olan ilgiyi artırdı. Öte yandan ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısında zayıf seyretmesi, dolar bazında fiyatlanan değerli metalleri küresel yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

VENEZUELA GERGİNLİĞİ PİYASALARDAKİ TEDİRGİNLİĞİ ARTIRDI

ABD Sahil Güvenliği'nin bu ay yaptırımlar kapsamında Venezuela petrolü taşıyan bir süper tankere el koyması ve hafta sonu Venezuela bağlantılı iki geminin daha durdurulmaya çalışıldığına yönelik açıklamalar, piyasalardaki tedirginliği artırdı. Bu gelişmeler, enerji arzına ilişkin riskleri gündeme taşırken güvenli liman talebini de güçlendirdi.

Altın ve gümüşteki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot platin yüzde 1,1 artışla ons başına 2 bin 143,70 dolara yükselerek son 17,5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Paladyum ise yüzde 1,42 artışla 1.784,30 dolara çıkarak yaklaşık üç yılın zirvesine yaklaştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

8 gün kala mektup yolladı! Öcalan'ın Abdi'den önemli bir isteği var
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

Skandal fotoğraflar ortaya saçıldı, bakın ilk sözü ne oldu
ABD, İsrail karşıtı ülkeye askeri ekipman satışını onayladı

ABD'den İsrail karşıtı ülkeyle milyonlarca dolarlık anlaşma
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımkjd8ywgvv:

Hep bi sebep var şu tedirginliği artırmak için. Altını olan insanlar seviniyor ama farkında değil ki ülke her geçen gün fakirleşiyor Türk Lirası eriyor …

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Ercan:

zenginin umrunda mı garibanon durumu üşkenin fakirleşmesi

yanıt34
yanıt0
Haber YorumlarıMisafir:

Altın karşısında erimeyen bir para birimi var mı biliyorsan söyle bilelim...

yanıt13
yanıt6
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Artık düğünlerde gümüş takı takarız.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıErkan Spor:

borsa İstanbul hep çöküşe

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Çetiner:

Sen hiç İzlanda İsveç Norveç Japonyada ki insanların paramı Usd yatırayım Altına Gümüşe yatırayım diye bir korku panik belirsizlik havasında olduğunu gördün mü..

yanıt17
yanıt2
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

çöküşte değil aslında öyle gösteriliyor mesela ben 5 sene önce hektaşa yatırım yaptım param eridi bitti peki benim param erirken nasıl oluyorsa bu şirket hâlâ ayakta zarar ediyorsa 5 yıldır iflas etmesi gerekirdi dime yok işte öyle birşey tez zamanda borsa yok olur inşallah

yanıt7
yanıt0

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda çatışma çıktı, teröristlere anında müdahale geldi
Rusya, Venezuela'daki diplomat ailelerini tahliye etmeye başladı

Rusya, Trump'ın "Saldırırım" dediği ülkeden tahliyelere başladı
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Maç sonunda isyan etti: Kabul etmem mümkün değil
Trump açık açık tehdit etti: Sert oynarsa bu onun son seferi olur

Kafayı o isme fena taktı: Sert oynarsa bu onun son seferi olur
Defne Samyeli'den 'Kasım Garipoğlu' iddiasına yanıt

Defne Samyeli'den "Kasım Garipoğlu" iddiasına yanıt
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda çatışma çıktı, teröristlere anında müdahale geldi
Rusya, Venezuela'daki diplomat ailelerini tahliye etmeye başladı

Rusya, Trump'ın "Saldırırım" dediği ülkeden tahliyelere başladı
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
title