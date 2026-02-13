Haberler

Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası piyasalar tepetaklak oldu. Verilerin ardından spot altın ons başına yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine kadar gerilerken, altın fiyatları yeni güne toparlanma eğilimiyle başladı. Gümüş fiyatlarında ise kayıp daha belirgin olurken ons gümüş yüzde 10 gerileyerek 74 dolara kadar düştü.

  • ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası spot altın ons başına yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine geriledi.
  • Ons gümüş fiyatları yüzde 10 gerileyerek 74 dolara düştü ve 13 Şubat 2026 sabahı 76,24 dolar seviyesinde işlem gördü.
  • 13 Şubat 2026'da gram altın alış fiyatı 7.331,95 TL, satış fiyatı 7.342,40 TL; çeyrek altın alış fiyatı 11.731,12 TL, satış fiyatı 12.004,82 TL olarak belirlendi.

Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren ve yeni yıla hızlı başlayan altın, son günlerde sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. ABD'den gelen makroekonomik veriler ise piyasadaki yönü yeniden belirledi.

NE OLDUYSA YARIM SAAT İÇİNDE OLDU

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası altın piyasasında sert hareket yaşandı. Verilerin ardından spot altın ons başına yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine kadar geriledi. Küresel piyasalardaki bu düşüş iç piyasaya da yansıdı.

Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

ALTIN YENİ GÜNE TOPARLANMA EĞİLİMİYLE BAŞLADI

Akşam saatlerinde sert düşüş yaşayan altın fiyatları, 13 Şubat'ta yeni güne toparlanma eğilimiyle başladı. Yatırımcılar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yakından izliyor.

GÜMÜŞTE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Gümüş fiyatlarında ise kayıp daha belirgin oldu. Ons gümüş yüzde 10 gerileyerek 74 dolara kadar düştü. Sabah saat 08.30 itibarıyla ons gümüş 76,24 dolar seviyesinde işlem gördü.

13 ŞUBAT 2026 ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 7.331,95 TL

Satış: 7.342,40 TL

Çeyrek altın

Alış: 11.731,12 TL

Satış: 12.004,82 TL

Yarım altın

Alış: 23.388,93 TL

Satış: 24.009,63 TL

Tam altın

Alış: 48.644,00 TL

Satış: 49.379,00 TL

Ons altın

Alış: 4.974,71 dolar

Satış: 4.975,72 dolar

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği

Yeni iş birliği! Hezimete uğrayan PKK rotayı bakın hangi ülkeye kırdı
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Taksilere 'Mali cihaz' zorunluluğu! Hepsine takılacak, taksimetreye bağlı çalışacak

Taksilerde yeni dönem! Artık taksimetre tek başına çalışamayacak
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi

Trump resmen geri adım attı! Bölgedeki operasyonlar sona erdi