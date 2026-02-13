Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası piyasalar tepetaklak oldu. Verilerin ardından spot altın ons başına yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine kadar gerilerken, altın fiyatları yeni güne toparlanma eğilimiyle başladı. Gümüş fiyatlarında ise kayıp daha belirgin olurken ons gümüş yüzde 10 gerileyerek 74 dolara kadar düştü.
- ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası spot altın ons başına yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine geriledi.
- Ons gümüş fiyatları yüzde 10 gerileyerek 74 dolara düştü ve 13 Şubat 2026 sabahı 76,24 dolar seviyesinde işlem gördü.
- 13 Şubat 2026'da gram altın alış fiyatı 7.331,95 TL, satış fiyatı 7.342,40 TL; çeyrek altın alış fiyatı 11.731,12 TL, satış fiyatı 12.004,82 TL olarak belirlendi.
Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren ve yeni yıla hızlı başlayan altın, son günlerde sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. ABD'den gelen makroekonomik veriler ise piyasadaki yönü yeniden belirledi.
NE OLDUYSA YARIM SAAT İÇİNDE OLDU
ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası altın piyasasında sert hareket yaşandı. Verilerin ardından spot altın ons başına yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine kadar geriledi. Küresel piyasalardaki bu düşüş iç piyasaya da yansıdı.
ALTIN YENİ GÜNE TOPARLANMA EĞİLİMİYLE BAŞLADI
Akşam saatlerinde sert düşüş yaşayan altın fiyatları, 13 Şubat'ta yeni güne toparlanma eğilimiyle başladı. Yatırımcılar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yakından izliyor.
GÜMÜŞTE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ
Gümüş fiyatlarında ise kayıp daha belirgin oldu. Ons gümüş yüzde 10 gerileyerek 74 dolara kadar düştü. Sabah saat 08.30 itibarıyla ons gümüş 76,24 dolar seviyesinde işlem gördü.
13 ŞUBAT 2026 ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 7.331,95 TL
Satış: 7.342,40 TL
Çeyrek altın
Alış: 11.731,12 TL
Satış: 12.004,82 TL
Yarım altın
Alış: 23.388,93 TL
Satış: 24.009,63 TL
Tam altın
Alış: 48.644,00 TL
Satış: 49.379,00 TL
Ons altın
Alış: 4.974,71 dolar
Satış: 4.975,72 dolar