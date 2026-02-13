Haberler

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da yükseliş trendi hız kesmiyor. Güne sınırlı düşüşle başlayan BIST 100 endeksi kısa sürede toparlanarak seans içi yeni zirvesini gördü. Küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik dalgalanmalar sürerken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklandı.

  • BIST 100 endeksi bir önceki işlem gününde yüzde 2,85 artışla 14 bin 180,48 puandan kapandı ve tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
  • Sektörler arasında en güçlü performansı yüzde 0,86 artışla menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi gösterdi.
  • Madencilik endeksi yüzde 1,43 düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,15 düşüşle 14 bin 158,97 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla birlikte endeks 14 bin 320 puana kadar yükseldi ve seans içi rekor seviyeyi test etti.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞ SEVİYESİ

Bir önceki işlem gününde ise piyasada güçlü alımlar öne çıktı. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,85 artışla 14 bin 180,48 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.

EN GÜÇLÜ PERFORMANS MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

Açılış verilerine göre bankacılık endeksi yüzde 0,01 yükselirken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektörler arasında en güçlü performansı yüzde 0,86 artışla menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi gösterdi. Madencilik endeksi ise yüzde 1,43 düşüşle en fazla gerileyen sektör oldu.

Piyasalar alev alev! Yeni günde bir tarihi rekor daha

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerin yeniden artması risk iştahını zayıflatıyor. Makroekonomik gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar temkinli hareket ederken, özellikle ABD'de açıklanacak enflasyon verileri piyasaların yönü açısından belirleyici görülüyor.

TEKNİK SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR

Analistler teknik görünümde 14 bin ve 13 bin 900 puanı destek, 14 bin 250 ve 14 bin 350 seviyelerini ise direnç olarak öne çıkarıyor. Endeksin bu bant aralığındaki hareketi kısa vadeli yönün şekillenmesinde kritik rol oynayacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var
Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz

"Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz"
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız

Bu haberi okuyunca ona bir kez daha hayran kalacaksınız
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

Trıskadan hıkayeler..eger öyle olsaydı dolarda düşme veya yavaşlama olurdu.turk parası değer kazanırdı.dahada Türk parası degersızlesıyor.dolar yukselıyor..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bugün yükselir yarın düşer burası türkiye

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

DÜNYA YA OYNANAN OYUNLARI KİMSE GÖRE MİYOR İLK ÖNCE KORONA SONRA EKONOMİ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Dün öğrencilik sektörü tavan yağmıştı. Alanlar şimdi üstüne oturacaklar. Sonrasında menkul değerler zığlatışmış. Halka arzlar var olması lazım. Bamkalqr gayet normal onlar küçük ayak oyunları.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! 'Oğlumu engelleyemiyorum' diye aramış

Vahşette yeni detaylar! 2 hafta önce "Engelleyemiyorum" diye aramış
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı

Bu cesaret nereden geliyor? Galatasaray taraftarına yaptığına bakın
'Kara para' soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu

Soruşturma derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce o da konuşmadan edemedi
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni

Yıldız isim mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! 'Oğlumu engelleyemiyorum' diye aramış

Vahşette yeni detaylar! 2 hafta önce "Engelleyemiyorum" diye aramış
Yeni kanun Meclis'ten geçti! Bunu yapanlar asıl şimdi yandı

Gece yarısı Meclis'ten geçti! Bu görüntü tarih oluyor