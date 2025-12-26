Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Altın ve gümüş, güvenli liman talebinin güçlenmesi ve Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinin artmasıyla haftanın son işlem gününde tarihi zirvelerine yükseldi. Kıymetli metallerdeki yükselişe platin ve paladyum da eşlik etti.

ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK NOKTASINDA

Spot altın yüzde 0,6 artışla ons başına 4 bin 506 dolara çıkarken, gün içinde 4 bin 530,60 dolar seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 primle 4 bin 533,60 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı.

GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVESİNİ TEST ETTİ

Gümüşte yükseliş daha güçlü seyretti. Spot gümüş yüzde 3,4 artışla 74,35 dolara çıktı, ardından 75,14 dolar ile tarihi zirvesini test etti. Ons altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın güne rekorla başlarken 6 bin 245 TL seviyesine ulaştı. Gram altın daha sonra yüzde 0,7 yükselişle 6 bin 215 lira civarında işlem gördü.

ABD doları endeksinin iki ayın en düşük seviyelerine yakın kalması, kıymetli metallere olan ilgiyi artırdı. Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 72'lik yükselişle dikkat çekerken, gümüş yılbaşından bu yana yüzde 158 değer kazanarak altını geride bıraktı.

PİYASALAR YANGIN YERİ

Piyasalarda altındaki yükselişte Fed'in faiz indirimleri ve ek gevşeme beklentilerinin yanı sıra artan jeopolitik belirsizlikler, merkez bankalarının talebindeki artış ve ETF'lerdeki varlık büyümesi etkili oldu. Gümüş tarafında ise yapısal arz açığı, ABD'nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi ve güçlü sanayi talebinin fiyatları yukarı taşıdığı değerlendirildi.

Jeopolitik cephede, Beyaz Saray'ın ABD askeri güçlerine en az iki ay boyunca Venezuela petrolüne yönelik bir "karantinanın" uygulanmasına odaklanmaları yönünde talimat verdiği bildirildi. Reuters'a konuşan bir ABD yetkilisi, Washington'un Caracas üzerindeki baskıyı askeri yöntemler yerine ekonomik araçlarla artırmayı tercih ettiğini belirtti.

Makroekonomik tarafta ise piyasalar, gelecek yıl Fed'den iki faiz indirimi beklentisini koruyor. Faiz getirisi olmayan varlıklar düşük faiz ortamında daha cazip hale gelirken, bu durum altın başta olmak üzere kıymetli metallere destek sağlıyor. Kıymetli metallerdeki ralli platin ve paladyuma da yayıldı. Spot platin yüzde 5 yükselişle ons başına 2.334,35 dolara çıktı. Platin, hafta içinde 2.377,50 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. Paladyum ise yüzde 4,4 primle 1.757,25 dolara yükseldi.