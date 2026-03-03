Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla tırmanan çatışma ortamı, küresel piyasalarda belirsizliği derinleştirirken yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Altın fiyatları üst üste beşinci işlem gününde de yükseldi.

ALTIN 4 HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Spot altın, yeni günde Asya işlemlerinde yüzde 0,7 artışla ons başına 5 bin 368 dolara yükseldi. ABD ve İsrail'in hafta sonu İran'a yönelik saldırılarının ardından önceki seansta dört haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkan altın, yükselişini sürdürdü. ABD'de Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 1,5 primle 5 bin 391,90 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Savaşın sürmesiyle birlikte gram altın tarafında da yükseliş sürüyor. Gram altın yüzde 0,7'lik yükselişle 7 bin 590 lira seviyesinde seyrediyor.

KÜRESEL PETROL AKIŞI TEHLİKEDE

İran medyası, Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir yetkilinin Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladığını ve bu stratejik su yolundan geçmeye çalışan gemilere ateş açılacağı uyarısında bulunduğunu aktardı. Bu açıklama, İran'ın cumartesi günü ihracat rotasını kapattığını duyurmasının ardından şimdiye kadarki en net ve sert mesajı olarak değerlendiriliyor. Küresel petrol akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki olası kesinti, petrol fiyatlarında sert yükseliş riskini artırıyor.

DOLAR GÜÇLÜ ANCAK ALTINLA BİRLİKTE YÜKSELİYOR

Dolar endeksi, güçlü talep ve temkinli piyasa havasının etkisiyle pazartesi günü gördüğü beş haftanın üzerindeki zirveye yakın seyretti. Normal koşullarda doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılar. Ancak artan jeopolitik riskler ve piyasa oynaklığı dönemlerinde yatırımcıların hem dolara hem de altına yöneldiği görülüyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Artan risk iştahı değerli metallere genel bir alım getirdi.

- Spot gümüş yüzde 1,4 artışla ons başına 90,67 dolara yükseldi ve önceki seansta dört haftanın zirvesini gördü.

- Spot platin yüzde 0,6 primle 2.316,50 dolara çıktı.

- Paladyum ise yüzde 1,6 artışla 1.795,08 dolara yükseldi.