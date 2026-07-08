Pınarhisar'da TOKİ konutları sahiplerine teslim edildi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde yapımı tamamlanan Pınarhisar 2. Etap TOKİ Konutları için düzenlenen törenle hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hayata geçirilen sosyal konut projesinin anahtar teslim töreninde konuşan Vali Uğur Turan, evlerin yalnızca dört duvardan ibaret olmadığını, huzurun, güvenin, aile olmanın ve geleceğe duyulan umudun simgesi olduğunu söyledi. Turan, yeşil alanları, sosyal donatıları ve modern yaşam alanlarıyla ilçeye değer katacak konutların hak sahibi ailelere hayırlı olmasını diledi.

Vali Turan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile projeye katkı sunan tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde hak sahiplerine konutlarının anahtarları teslim edilirken, aileler yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı