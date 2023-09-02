Pınarhisar'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor

Pınarhisar ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları hızla ilerliyor. Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. İlçede doğal gaz altyapısının büyük bir kısmı tamamlandı ve kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor. Vatandaşlar, kutulamaların yapıldığı bölgelerde ev içi tesisatlarını yaptırarak abone olabilecekler.

Pınarhisar ilçesinde 5. etap doğal gaz çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, GAZDAŞ ekiplerinin Orta Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

İlçede doğal gaz altyapı çalışmalarının yüzde 97'sinin tamamlandığını ifade eden Talay, kısa süre içerisinde hattın tamamlanacağını belirtti.

Talay, kutulamaların yapıldığı bölgelerde vatandaşların ev içi tesisatını yaptırarak abone olabileceklerini bildirdi.

Kaymakam Büyükkılınç'tan veda mesajı

Pınarhisar Kaymakamlığı görevinden Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına atanan Betül Büyükkılınç, veda mesajı yayımladı.

Büyükkılınç, mesajında görevini en iyi şekilde yapabilmenin ve tevdi edilen makama layık olmanın gayreti içinde görev yaptığını belirtti.

Pınarhisar'da bütün kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle uyum içerisinde görev yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını bildiren Büyükkılınç, mesajında şunları kaydetti:

"Baki kalan bu gök kubbede bir hoş seda imiş. Nerede görev verilirse orada Allah'ın rızasını kazanmak, aziz milletimizin kutlu yolculuğuna bir tuğla koymak gayesiyle devletimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma ve değerli Pınarhisarlılara teşekkür ediyorum."