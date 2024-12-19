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Petrol Ofisi ve Türk Telekom'dan SD-WAN İş Birliği Gelişimi

Petrol Ofisi ve Türk Telekom'dan SD-WAN İş Birliği Gelişimi
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Petrol Ofisi ve Türk Telekom, akaryakıt istasyonları için sağladıkları Geniş Alan İletişim Ağı (SD-WAN) iş birliğini genişleterek dijital dönüşüm sürecine katkı sağlıyor. Yeni teknolojilerle iletişim altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan proje, Türkiye genelinde 2,700 akaryakıt istasyonunu kapsıyor.

Petrol Ofisi ile Türk Telekom arasında 'Geniş Alan İletişim Ağı' (SD-WAN) alanında dört yıldır devam eden stratejik iş birliğinde yeni bir döneme girildi. Petrol Ofisi Grubu'nun 81 ilde sayıları 2 bin 700'e varan akaryakıt istasyonunu kapsayan ve dünyanın en yaygın SD-WAN teknolojisi kullanımlarından birine imza atılan proje, sektörde de ilklerden biri olma özelliği taşıyor.

Petrol Ofisi Grubu, Türk Telekom ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle, sektöründe ilklerden birine imza attı. Yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonları ve yurt genelinde yayılan köy pompalarında satış, stok ve dolum verilerinin yönetimini daha güvenli ve kesintisiz hale getirmek amacıyla Türk Telekom ile sürdürdüğü kapsamlı iş birliğini genişletiyor. Bu iş birliği sayesinde Türk Telekom, Petrol Ofisi'nin akaryakıt otomasyon sistemlerinin dijital dönüşümünde sektöre referans teşkil eden 'Geniş Alan İletişim Ağı' (SD-WAN) ve Lokal Network Altyapı kurulumunu hayata geçirerek 5 yıl daha altyapı yönetimini sağlayacak. Yeni anlaşma ile şirketin dört yıl önce sektörde ilklerden birine imza atarak yine Türk Telekom iş birliğiyle kullanmaya başladığı SD-WAN teknolojisi, geçtiğimiz günlerde devir süreci tamamlanan bp istasyonlarında ve hizmet noktalarında da kullanılacak.

Anlaşma hakkında değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Grubumuzun dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında önemli bir kilometre taşı olan ve Türkiye genelinde enerji sektöründe iletişim otomasyon altyapısının, UTTS dahil olmak üzere yenilikçi çözümlerle güçlendirilmesine katkı sunan bu önemli projeyi, dijitalleşmeyi bir kültür olarak gören ve ülkemizin dijital dönüşümünde hayati rol oynayan Türk Telekom ile hayata geçirmekten ötürü mutluyuz. bp satın alımı ile birlikte ülke genelinde 2 bin 700 adetlik bir istasyon ağına ulaşarak ülkenin enerji arzının güvenliği ve erişimindeki rolümüzü daha da perçinlediğimiz bir yaygınlığa eriştik. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan bu ağı güvenli, kesintisiz ve yüksek erişilebilirlik sağlayan bir iletişim altyapısı ile destekleyerek sektörde norm olacak bir standarda öncülük etmenin gurunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise açıklamasında şunları söyledi: "Şirket olarak, işletmelerin ve kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Hayatın her alanına aktardığımız dijitalleşme vizyonumuz ile savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa ulaşımdan tarıma, sanattan spora pek çok sektörlerde dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya devam ediyoruz. Petrol Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, SD-WAN teknolojimizle onların ağ yönetimini daha esnek, güvenilir ve merkezi hale getirerek, operasyonel verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Geleceğin teknolojilerini bugünden hayata geçirerek, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeye ve en yeni teknolojilerle uçtan uca çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezi ağ mimarisi ile yüzde 100'e yakın erişilebilirlik

Açıklamaya göre, istasyon ve terminal altyapısını tek bir merkezden yönetmeyi mümkün kılan, esneklik, ölçeklenebilirlik ve yüksek görünürlük sağlayan bir ağ mimarisi olan SD-WAN (Geniş Alan İletişim Ağı) teknolojisi grubun Türkiye'nin 81 ilinde bulunan ve sayıları bp'nin de katılımıyla 2 bin 700'e varan akaryakıt istasyonunda kullanılabilir hale gelecek. Bu sayede istasyonlarda otomasyon sistemleri ile elde edilen verilerin Türk Telekom'un sağladığı uydu, GSM ve karasal hatlar üzerinden Petrol Ofisi veri merkezi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) anında iletilmesi sağlanacak. Gruba geniş alan ağlarını merkezi bir yapıda yönetme imkanı sunan bu yenilikçi SD-WAN teknolojisi, yüzde 100'e yakın erişilebilirlik, esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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