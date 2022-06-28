Petrol ithalatı nisanda yüzde 10,1 arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 3 milyon 933 bin 497 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 15,5 artarak 3 milyon 16 bin 571 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 16,6 düşüşle 656 bin 870 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 3 milyon 933 bin 497 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 392 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 83 bin tonla Irak ve 284 bin 18 tonla Suudi Arabistan izledi.

Nisanda benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artışla 271 bin 474 tona, motorin satışları yüzde 5,93 düşüşle 2 milyon 32 bin 709 tona geriledi.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 0,71 azalarak 2 milyon 430 bin 729 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 34,4 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı nisanda yüzde 76 artarak 306 bin 320 ton oldu. Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 96,3 artarak 224 bin 301 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 41,5 artışla 230 bin 424 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 23,4 azalarak 211 bin 393 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 34,4 artarak 1 milyon 193 bin 90 tona çıktı.

Petrol ürünleri üretiminde yüzde 11,5 artış

Motorin türleri üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,61 artışla 1 milyon 480 bin 576 ton, benzin türleri üretimi yüzde 17,8 artışla 437 bin 179 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 22,4 artışla 343 bin 764 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 245,4 artarak 188 bin 591 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 11,5 artışla 3 milyon 230 bin 425 tona yükseldi.