Petrol fiyatlarındaki yükseliş benzinin pompa ücretine de yansıdı
Son dönemde küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki artış, benzinin pompa ücretini de etkiledi. Benzin fiyatına 0,5 kuruşluk artış kaydedildi. İşte değişen rakamlarla son fiyat listesi.
Küresel piyasalarda Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilmesi beklentisine rağmen petrol fiyatlarında kısmi yükseliş kaydedildi. Bu yükselişle beraber benzin fiyatlarına zam yapılacağına dair beklenti oluşmuştu. Yapılan son düzenlemeyle benzin fiyatları da değişti. Benzin fiyatında 0,5 kuruş artış oldu.
İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 46.44 TL
Motorin litre fiyatı: 46.52 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 46.27 TL
Motorin litre fiyatı: 46.41 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 46.98 TL
Motorin fiyatı: 47.22 TL
LPG fiyatı: 27.49 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 47.35 TL
Motorin fiyatı: 47.59 TL
LPG fiyatı: 27.34 TL
ADANA
Benzin fiyatı: 47.82 TL
Motorin fiyatı: 48.03 TL
LPG fiyatı: 27.39 TL
AFYON
Benzin fiyatı: 47.90 TL
Motorin fiyatı: 48.15 TL
LPG fiyatı: 27.41 TL
EDİRNE
Benzin fiyatı: 47.15 TL
Motorin fiyatı: 47.44 TL
LPG fiyatı: 27.59 TL
HATAY
Benzin fiyatı: 47.72 TL
Motorin fiyatı: 47.97 TL
LPG fiyatı: 27.29 TL
OSMANİYE
Benzin fiyatı: 47.72 TL
Motorin fiyatı: 47.98 TL
LPG fiyatı: 27.42 TL