Petrol fiyatlarındaki yükseliş benzinin pompa ücretine de yansıdı

Küresel piyasalarda Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilmesi beklentisine rağmen petrol fiyatlarında kısmi yükseliş kaydedildi. Bu yükselişle beraber benzin fiyatlarına zam yapılacağına dair beklenti oluşmuştu. Yapılan son düzenlemeyle benzin fiyatları da değişti. Benzin fiyatında 0,5 kuruş artış oldu.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 46.44 TL

Motorin litre fiyatı: 46.52 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 46.27 TL

Motorin litre fiyatı: 46.41 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 46.98 TL

Motorin fiyatı: 47.22 TL

LPG fiyatı: 27.49 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 47.35 TL

Motorin fiyatı: 47.59 TL

LPG fiyatı: 27.34 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 47.82 TL

Motorin fiyatı: 48.03 TL

LPG fiyatı: 27.39 TL

AFYON

Benzin fiyatı: 47.90 TL

Motorin fiyatı: 48.15 TL

LPG fiyatı: 27.41 TL

EDİRNE

Benzin fiyatı: 47.15 TL

Motorin fiyatı: 47.44 TL

LPG fiyatı: 27.59 TL

HATAY

Benzin fiyatı: 47.72 TL

Motorin fiyatı: 47.97 TL

LPG fiyatı: 27.29 TL

OSMANİYE

Benzin fiyatı: 47.72 TL

Motorin fiyatı: 47.98 TL

LPG fiyatı: 27.42 TL