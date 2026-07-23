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Petrol fiyatları 100 doları aştı

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İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’deki petrol tankerlerine yönelik saldırıları sonrasında Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

ABD- İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki petrol tankerlerine yönelik saldırıları sonrasında Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken, petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı. Fiyatlardaki yükseliş, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerini hedef alan saldırılarının ardından geldi. ABD'nin son günlerde İran'a yönelik askeri operasyonlarını yoğunlaştırmasıyla birlikte Brent petrolün fiyatı bugün yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatları, haziran ayında ABD ile İran arasında geçici ateşkes sağlanmasına yönelik mutabakat zaptının imzalanmasının ardından gerilemiş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat tarihindeki seviyelere düşmüştü. Ancak çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve bölgedeki uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarında oluşan güvenlik tehditleri, fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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