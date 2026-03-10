Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 86,62 dolara geriledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın ilerleyişine dair yaptığı açıklamalar sonrası Brent petrolün varil fiyatı 86,62 dolara gerileyerek Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları sonrası Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 86,62 dolara indi.

Dün gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 00.03 itibarıyla 86,62 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları etkili oldu.

Trump, Amerikan CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını belirterek, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok." ifadelerini kullandı.

İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima eden Trump, ilk aşamada öngörülen hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'na ilişkin "kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
