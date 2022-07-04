İstanbul'un simge yapılarından 116 yıllık Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkarılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'un simge yapılarından 116 yıllık Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkarılacak

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:

İstanbul Kadıköy'de bulunan ve Perili Köşk olarak bilinen 116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla icra yoluyla satışa çıkartılacak. Köşkün değeri ise 449 milyon lira olarak belirlendi.

Kadıköy'ün simge yapılarından biri olan Perili Köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü satışa çıkarılacak. Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan satışa çıkartılacak.

İstanbul'un simge yapılarından 116 yıllık Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkarılacak

Ragıp Paşa Köşkü'nün icradan satış ihalesi 2 Eylül'de yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ise satış ihalesi 3 Ekim tarihinde tekrar yapılacak.

İstanbul'un simge yapılarından 116 yıllık Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkarılacak

27 dönüm arazi üzerinde yıllardır atıl şekilde duran Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanlarında altın varaklar ve deniz tarafına inşa edilmiş bir kulesi bulunuyor.

İstanbul'un simge yapılarından 116 yıllık Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkarılacak

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Caddebostan Sahili Kadıköy Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title