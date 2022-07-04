İstanbul'un simge yapılarından 116 yıllık Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkarılacak

Kadıköy'ün simge yapılarından biri olan Perili Köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

116 YILLIKTARİHE SAHİP

116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü satışa çıkarılacak. Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan satışa çıkartılacak.

SATIŞ İHALESİ 2 EYLÜL'DE

Ragıp Paşa Köşkü'nün icradan satış ihalesi 2 Eylül'de yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ise satış ihalesi 3 Ekim tarihinde tekrar yapılacak.

27 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNDE BULUNUYOR

27 dönüm arazi üzerinde yıllardır atıl şekilde duran Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanlarında altın varaklar ve deniz tarafına inşa edilmiş bir kulesi bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi