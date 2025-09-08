Perakende Zirvesi 2025: Sektörün Geleceği İçin Ortak Ses

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, 10-11 Eylül'de düzenlenecek Perakende Zirvesi 2025'e ilişkin, "Sektörümüzün ortak sesi olmayı hedefliyoruz. Burada ortaya konacak fikirler ve alınacak kararlar, üreticilerimizden tedarikçilerimize, perakendecilerimizden tüketicilerimize kadar herkese dokunacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonundan (TPF) yapılan açıklamaya göre, bu yıl Perakende Zirvesi, 10-11 Eylül'de Haliç Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. Geçen 15 yıl boyunca Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) adıyla düzenlenen etkinlik, bu yıl kapsamı ve içeriği genişletilerek sektörle buluşacak

TPF öncülüğünde düzenlenen zirvede, gıda perakendesinde yeni trendler, sürdürülebilirlik, istihdam, teknoloji, tüketici davranışları ve Perakende Yasası'na ilişkin ihtiyaç duyulan düzenlemeler masaya yatırılacak.

Zirvede, yerel perakendecilerin yaşadığı sorunlar, mağaza açılışlarındaki düzensizlikler, private label (özel markalı) ürünler, düşük gramajlı ürünler, çalışma saatleri ve Perakende Yasası'nda ihtiyaç duyulan konular da ele alınacak. Aynı zamanda iklim değişikliği, teknolojik dönüşüm, lojistikte verimlilik ve yerel üretimin desteklenmesi de zirvenin gündem başlıkları arasında yer alacak.

Perakende Zirvesi 2025, perakende temsilcilerini bir araya getirerek sektörün geleceğine ışık tutacak. Katılımcı ve sponsor firmalar, market raflarında yerini alacak ürünlerini sergilerken sektörün önde gelen isimleri paneller ve oturumlarla fikirlerini paylaşacak.

"Üreticinin emeğini ve vatandaşın sofrasını koruyacak adımları destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, gıda perakendesinin toplumun en hassas alanlarından biri olduğuna dikkati çekerek, enflasyonla mücadelede sadece fiyat denetimlerine değil, üretimden tüketime tüm zinciri içine alan kalıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Düzgün, "Tedarik süreçlerinin şeffaflaştırılması, lojistikte verimliliğin artırılması, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve haksız rekabetin ortadan kaldırılması, tüketiciye doğrudan yansıyacak önlemlerdir. Ayrıca gramaj oyunları ve aldatıcı fiyat uygulamalarına karşı yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerekiyor. Biz yerel zincirler olarak hem üreticinin emeğini hem de vatandaşın sofrasını koruyacak adımların destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Perakende sektörünün ortak hareket etmesinin enflasyonla mücadelede önemli katkı sağlayacağını kaydeden Düzgün, zirvede konuşulacak önerilerin ülke ekonomisinin istikrarı ve vatandaşların refahı için değerli olacağı görüşünü paylaştı.

Düzgün, "Bu yıl Perakende Zirvesi adıyla daha geniş kapsamlı bir açılım yapıyoruz. Sektörümüzün ortak sesi olmayı hedefliyoruz. Burada ortaya konacak fikirler ve alınacak kararlar, üreticilerimizden tedarikçilerimize, perakendecilerimizden tüketicilerimize kadar herkese dokunacak. Rekabeti mağaza sayılarıyla değil, sunduğumuz değerlerle yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvenin bu yıl içerik ve kapsamının genişletildiğinin altını çizen Düzgün, "Yeni dönemde masanın tüm tarafları elini taşın altına koymalı. Yereller olarak biz rekabete karşı değiliz, haksız rekabete karşıyız. Çalışanlarımızın gelişimi için, tüketicilerimizin ise güvenli ve adil alışveriş yapabilmesi için düzenlemelere ihtiyaç var. Birlik olma, tek yürek hareket etme zamanı." ifadelerini kullandı.