Perakende sektörünü dijitalleştiren en iyi çözümler belli oldu - Haberler

Son yıllarda değişen tüketici davranışları işletmelerin dijital dönüşüm stratejilerine de yansıdı. Promotion Optimization Institute (POI) tarafından hazırlanan 2022 Retail Sales Execution raporunda, işletmelerin yüzde 37'sinin satış, servis ve lojistik konularında doğrudan tüketiciye odaklanan çözümlere yüzünü döndüğü, yüzde 64'ünün dijital teknolojinin yeni enstrümanları olan veri ve içgörülerin dilini henüz yeterince kullanamadığı belirtildi. Raporda ayrıca satış, servis ve lojistik süreçlerini dijitalleştirerek işletmeleri gelecek hedeflerine ulaştıran çözümlerin güçlü yanlarına da yer verildi.

Son dönemde hızlı bir değişim yaşayan tüketici alışkanlıkları, doğrudan tüketiciyi hedefleyen çözümleri şirketlerin ajandasına taşıdı. Bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu Promotion Optimization Institute (POI) tarafından hazırlanan 2022 Retail Sales Execution raporuna göre, işletmelerin yüzde 37'si direkt tüketiciye odaklanan çözümleri satış, servis ve lojistik faaliyetlerine dahil etti. Buna karşılık, perakendecilerin yüzde 64'ünün dijital pazarlama stratejilerinin çatısını oluşturan veri ve içgörüleri henüz yeterince kullanamadığı görüldü. Saha çalışanları ve merkez arasındaki iletişimi kesintisiz hale getiren teknoloji şirketleri, satış koçluğu, oyunlaştırma ve telesatış çözümleriyle şirketleri gelecek hedeflerine ulaştırıyor.

Küresel perakende sektörü için en önemli referanslardan biri olan POI Retail Sales Execution raporunda bu yıl dünyanın önde gelen 15 teknoloji şirketinin perakende satış alanındaki çözümlerinin 15 kategoride değerlendirildiğini belirten Univera İş Birimi Müdürü Ömür Yesügay, "Satış, servis ve lojistik iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi konusundaki 30 yıllık tecrübemizle kurumsal teknoloji çözümleri geliştiren bir şirket olarak 6. kez raporda yerimizi aldık. Alanında en iyilerin belirlendiği raporda; satış, servis ve lojistik konularında dijital dönüşüm çözümleri sunan Panorama (P8) platformumuz güçlü yanlarıyla öne çıktı. Böylece telesatış, satış koçluğu, oyunlaştırma başlıklarındaki başarımız tescillendi" dedi.

RAPORDA GÜÇLÜ YANLARIYLA ALTINCI KEZ YER ALDI

Satış, servis ve lojistik iş süreçlerine yönelik geliştirilen ve 8. versiyonu kullanıma sunulan P8 platformunun 6 çözüm ve 30'un üzerinde alt modülden oluştuğunu söyleyen Ömür Yesügay, "P8 platformumuzla Retail Sales Execution raporunda 6 yıldır kesintisiz olarak farklı kategorilerde güçlü yanlarımızla öne çıkıyoruz. Şirketlerin eksik gördükleri ya da uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelik çözümler sunan platformumuz, satış ve pazarlama faaliyetlerinin tüm aşamalarını kapsıyor. Saha çalışanları, distribütörler ve merkez ofis arasındaki kesintisiz iletişimin daha da önem kazandığı bir dönemde, P8'in güçlü kullanıcı deneyimi, saha süreçlerinin optimizasyonunu sağlayan esnek arama ve canlı sohbet uygulamaları ve işlevsel tasarımı, bu yılki raporda güçlü yönler olarak yer buldu. Bilgi akışında kesintisiz bildirimlerle çalışanları yönlendirme ve iş akışının sürekliliğini sağlama konularındaki işlevler de raporda özellikle vurgulandı. Distribütör ve saha ekip yönetimi konularındaki uzmanlığımızla, geliştirdiğimiz çözümleri Ar-Ge çalışmalarımızla desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

ŞİRKETLERİ SATIŞ HEDEFLERİNE ULAŞTIRIYOR

P8 platformunun son teknolojiyle donatıldığına ve güçlü altyapısı, hızı ve iletişim kolaylığıyla şirketleri satış hedeflerine ulaştırdığına değinen Yesügay, "Satış süreçlerini farklı kanallardan yürüten şirketler için çoklu kanal satış yönetimi yapmayı sağlayan EnRoute kapsamında geliştirdiğimiz SalesCoach çözümümüzle saha operasyonlarına hız ve kolaylık getiriyoruz. P8 platformu üzerinde çalışan EnRoute, bayi ilişkileri, mağazacılık, satış verisi konsolidasyonu, e-ticaret, araçta satış, sipariş toplama ve tele-satış yetenekleriyle şirketlere satış ağları üzerinde uçtan uca bir kontrol sağlıyor. Merkez ofis sahayla, saha ekipleri de merkez ofisle her an iletişimde kalabiliyor. Bu entegre yönetim yetenekleriyle EnRoute, çok kanallı satışın uzaktan kesintisiz yönetimini mümkün kılıyor. Öte yandan PayMo ile şirketlerin herhangi bir donanım yatırımına ihtiyaç duymadan mobil ödeme sürecini yönetmelerini sağlıyoruz. PayMo'nun tahsilat özelliğiyle şirketlere maliyet ve zaman tasarrufu getiriyoruz. Sahadan veri toplama ve mobil ekip yönetimini olanaklı kılan Quest çözümümüzle şirketlerin satış yeteneklerini geliştirerek iş akışını kolaylaştırıyoruz. Dijitalleşme, sektör bağımsız olarak etkisini artırmayı sürdürürken, Univera olarak biz de 30 yıldır müşterilerimize rekabet avantajı kazandıracak çözümleri geliştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi