DÜ ile OSB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Pera Kalıp ve İskele Sistemleri AŞ ile Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi arasında yeni bir iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol, sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı ve öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Protokol kapsamında öğrencilere iki yıl burs, staj imkanı, şantiye ve büro uygulamaları, teknik geziler, seminerler, çalıştaylar ve fuar katılımları gibi geniş kapsamlı destekler sağlanacak. Pera Kalıp ve İskele Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Denizci, "Bu protokol hem firmamız hem de Diyarbakır sanayisi için değerli bir adımdır. Öğrencilerimize sunduğumuz burs, staj ve uygulama destekleriyle hem gençlerimizin gelişimine katkı sunacağız hem de sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına destek olacağız. İş birliğimizi ilerleyen süreçte daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR