Axios: Pentagon, Anthropic'i kara listeye alma öncesi ABD'li firmalarla temasa geçti

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD merkezli firmalardan yapay zeka şirketi Anthropic'e olan bağımlılıklarını değerlendirmelerini istediği, bunun Anthropic'in "tedarik zinciri riski" olarak kara listeye alınması öncesi muhtemel bir adım olabileceği öne sürüldü.

Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Pentagon dün Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'a olan bağımlılıklarına ilişkin değerlendirme almak üzere Boeing ve Lockheed Martin ile iletişime geçti.

Boeing yetkilisi, Anthropic ile geçmişte ortaklık arayışında olduklarını ancak anlaşmaya varamadıklarını belirtirken, Lockheed sözcüsü de Bakanlığın firma ile iletişime geçtiğini doğruladı.

Konuya dair bilgi sahibi bir kaynak da Bakanlığın savaş uçağı ve silah sistemleri alanlarında çalışan büyük tedarikçilerle Claude'u kullanıp kullanmadıklarına ilişkin iletişime geçeceğini belirtti.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'ye Pentagon'un şartlarını kabul etmesi için yarına kadar süre tanıdığı ve firmalarla yapılan görüşmelerin de "tedarik zinciri riski" sınıflandırmasına doğru eğilime işaret ettiği iddia edildi.

Pentagon ve Anthropic arasındaki anlaşmazlık

Axios'un savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, tüm güvenlik önlemlerini kaldırmayı kabul etmemesi durumunda Pentagon'un Anthropic'i "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirmekle tehdit ettiği öne sürülmüştü

Bugüne kadar ABD ordusunun istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.

Şirketin, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için Pentagon'a kullanıma açmayı reddetmesinin ve askeri kullanıma dair güvenlik endişelerinin anlaşmazlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

Claude modelinin, Anthropic'in Palantir ile işbirliği sayesinde ABD'nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonda kullanıldığı belirtiliyor.