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Pegasus hizmet ihracatında en başarılı ikinci şirket oldu

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Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen ödül töreninde hizmet ihracatında ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldü. Şirket, yurt dışı operasyonlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

Pegasus Hava Yolları, Türkiye'nin hizmet ihracatında ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni 26 Haziran Cuma Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Pegasus da hizmet ihracatında ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldü.

Şirketin ödülünü Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane aldı.

Pegasus, ilerleyen dönemde de yurt dışı operasyonlarıyla ülke ekonomisine değer yaratmayı ve Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
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