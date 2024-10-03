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Pegasus Hava Yolları, Üniversite Öğrencilerinin Gözdesi Oldu

Pegasus Hava Yolları, Üniversite Öğrencilerinin Gözdesi Oldu
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Pegasus Hava Yolları, 152 binden fazla üniversite öğrencisinin oylarıyla yapılan Youth Awards'ta Ulaşım/Taşımacılık kategorisinde 'En Beğenilen Şirket' seçildi. Ayrıca Goyoung Genç Yetenek Programı ile 'En Beğenilen İşe Alım Programı' ödülünü kazandı.

Pegasus Hava Yolları, Youthhall tarafından 152 bini aşkın üniversite öğrencisinin oylarıyla yapılan seçim sonucunda, Ulaşım/Taşımacılık kategorisinde 'En Beğenilen Şirket' seçildi.

Şirketler ile gençleri buluşturan bir platform olan Youthall'un bu yıl 4'üncü kez düzenlediği Youth Awards organizasyonunda, 249 üniversiteden ve 244 bölümden toplamda 152 binden fazla oy kullanılarak yapılan değerlendirme neticesinde 'Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri' belirlendi.

Pegasus Hava Yolları, bu yıl 27 kategoride 188 şirketin katılımının gerçekleştiği Youth Awards kapsamında Ulaşım/Taşımacılık Şirketi kategorisinde Altın Ödül ile birinci olurken, yine gençlerin tercihleriyle 'En Beğenilen İşe Alım Programı' kategorisinde Goyoung Genç Yetenek Programı ile Başarı Ödülü'nü kazandı.

Genç yetenekleri havacılık sektörüne kazandırıyor

Pegasus Hava Yolları, genç profesyoneller ve üniversite öğrencilerine yönelik programlarıyla kariyerlerinde ilerleme imkanı sağlıyor. Potansiyeli güçlü, yetenekli adaylara gençlik ve staj programlarıyla fırsatlar verilerek, şirketi yakından tanımaları ve deneyim kazanmaları amaçlanıyor. Kısa ve uzun dönem staj programları aracılığıyla yılda ortalama 500 gence şirketi deneyimleme fırsatı sunuluyor. Performansından memnun kalınan ve iletişim becerileri güçlü, analitik, kendini geliştirme ve öğrenme isteği yüksek adaylar, şirket bünyesine katılıyor.

Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencisi genç yetenekleri, part-time çalışma imkanıyla şirket ile tanıştıran Goyoung Genç Yetenek Programı ise gençlere havacılık sektöründe tecrübe kazanma imkanının yanı sıra mezun olduklarında işe devam etme fırsatı sunuyor. Pegasus Akademi ekibi, GoYoung'lar için hem mesleğin dinamiklerini uçtan uca öğretecek hem de kişisel gelişimlerini destekleyecek çevrimiçi ve yüz yüze yürütülen eğitim programları düzenliyor. GoYoung'lara aynı zamanda kadrolu çalışanların sahip olduğu yan haklar sağlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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