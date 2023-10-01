Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyetin 100. yılında 100. uçağını teslim alacak

İstanbul merkezli Pegasus Hava Yolları, filosunu genişletmeye devam ederek Cumhuriyetin 100. yılında 100. uçağını teslim alacak. Yüzüncü uçağın ismi 'Cumhuriyet' olacak ve kuyruğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve imzası yer alacak.

Hava yolu şirketi politikası olarak uyguladığı "low cost" modeli ile uygun fiyatlı seyahat imkanı sağlayan İstanbul merkezli Pegasus Hava Yolları, filosunu gün geçtikçe genişletmeye devam ediyor. 2023 yani Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı için yüz uçak hedefi bulunan şirket, hedefine ulaşmak üzere. Teslim alınacak yüzüncü uçağın isminde ve boyamasında ise yüzüncü yıla özel atıflar bulunacak. İşte detaylar…

Cumhuriyetin 100. yılında 100. uçak geliyor!

Filosundaki uçak sayısını giderek arttıran Pegasus Hava Yolları, normalde yeni aldığı uçaklara çalışanlarının çocuklarının ismini veriyor. Fakat yüzüncü yılda gelen yüzüncü uçağın bundan farklı olarak anlamlı bir ismi olacak. Filodaki mevcut çoğu uçak gibi Airbus A321Neo modeli olacak olan yüzüncü uçağın ismi "Cumhuriyet" olacak.

Cumhuriyet isimli yeni uçağın kuyruğunda da özel bir boyama olacak. Genelde şirketlerin logolarının bulunduğu bu kısımda Cuhmuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ve imzası yer alacak.

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Pegasus Hava Yolları, bu önemli haberi yayınladığı bir reklam filmi vasıtasıyla duyurdu. "Her adım geleceğe, 100'ümüz Cumhuriyet'e" sloganından yola çıkılarak hazırlanan reklam filmi, yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından 2 günlük süre içinde çekildi. Ünlü Sanatçı Halit Ergenç'in seslendirdiği reklam filminde, Pegasus'un kabin ekibi ve yardımcı pilotları da rol aldı.

18 yıl önce "Uçmak herkesin hakkı" mottosuyla yola çıkan Pegasus Hava Yolları, yayınladığı anlamlı reklam filminde şirketin kuruluşundan bu yana Cumhuriyet'in düsturlarını ve vizyonlarını benimseyerek yoluna devam ettiğini vurgularken yüzüncü yılda yüzüncü uçağın göklerde süzüleceğinide duyurmuş oldu.