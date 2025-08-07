Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Semt pazarlarında nakit taşıma zorunluluğu artık sona eriyor. 15 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelindeki tüm pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu olacak. Vatandaşlar, pazar alışverişini kredi veya banka kartıyla yapabilecek.

Pazarda alışveriş yaparken nakit para derdi sona eriyor. Türkiye genelinde yüz binlerce pazarcıyı ilgilendiren yeni bir uygulama için düğmeye basıldı. Artık pazarlarda POS cihazı kullanımı zorunlu hale geliyor.

NAKTİ OLMAYANLAR ALIŞVERİŞE DEVAM EDEBİLECEK

Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, pazar alışverişini kredi veya banka kartıyla kolayca yapabilecek. Nakit parası olmayan tüketiciler de alışverişine ara vermeden devam edebilecek.

Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

POS CİHAZI KULLANMAK ZORUNLU HALE GELİYOR

Uygulama 15 Ağustos'ta başlıyor. Tüm pazarcı esnafı, bu tarihten itibaren POS cihazı kullanmakla yükümlü olacak. Komisyon oranlarının yüksekliği konusunda gelen talepler üzerine bankalarla görüşmeler yapıldı ve indirim sağlandı.

HEM VATANDAŞ HEM DE ESNAF KAZANACAK

Yetkililer, bu sistemle hem vatandaşın hem de esnafın kazançlı çıkacağını belirtiyor.

Kaynak: Kanal D

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu

MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli

İki parti birleşiyor, cumhurbaşkanı adayları bile belli
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıPc Copat:

vatandaş kazanacak derken?? zaten ürünler soygun fiyatı ile satılıyor şimdide kart komisyon farkı gelir hayırlı olsun

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Devlete para gelsin de nerden gelirse gelsin.pazar esnafını da vergiye bağladı.Hadi hayırlı olsun.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Yağcı:

vatandaşı kullanma taktiği

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

Evet dijital para sistemi geliyor yani iklim yasasi hayata geciyor artik. Bu ne demek biliyor musunuz ?. Bize bir karbon kotasi verilecek. O kotaya vardigimiz zaman alis verise kapali olacaz. Yani paramiz olsada alisveris yapamayacagiz.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Bizim buradaki marketler pazardan ucuz hale geldi. Hem seçiyorsun hem de istediğin ödeme şeklini yapıyorsun.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket

Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz'dan olay hareket
Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu

Baba değil şeytan! Kurduğu planları jandarma ve gizli tanık bozdu
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

Avrupa Yakası'nın sevilen ismi 49 yaşında ikinci kez anne oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.