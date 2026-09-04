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Pazarlar'da tarımsal verimlilik için toprak analizi

Pazarlar'da tarımsal verimlilik için toprak analizi
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Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde tarımsal verimliliğin artırılması ve bilinçli gübreleme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla üreticilerin arazilerinden toprak numunesi alınıyor.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde tarımsal verimliliğin artırılması ve bilinçli gübreleme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla üreticilerin arazilerinden toprak numunesi alınıyor.

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, tarımsal üretimde doğru ve bilinçli gübreleme uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında üreticilerin arazilerinden toprak numuneleri alınarak analiz için ilgili birimlere gönderiliyor. Elde edilecek analiz sonuçları doğrultusunda toprakların ihtiyaç duyduğu besin elementleri belirlenerek, üreticilerin gübreleme konusunda daha doğru ve bilinçli uygulamalar yapmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, toprak analizlerinin gereksiz gübre kullanımının önüne geçilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal verimliliğin artırılması açısından önemli olduğunu belirterek, üreticilerin toprak analizi yaptırmalarının önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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