Pazar Yeri Yangın Yeri: Pazarcılar Ekonomik Krize Dikkat Çekiyor

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı ekonomik krize dikkati çekmek için "Pazar yeri yangın yeri" projesini başlattı. Aydın İl Kadın Kolu Başkanı Ayşe Özdemir, pazarcıların derdini dinledi. Aydınlı bir pazarcı, "Evet ben üreticiyim. Ama benim ne biberim ne patlıcanım ne domatesim para etmiyor. Alıp sattığım para ediyor. O dolaba koyma devri bitti. Kışa Allah kerim. Geçen hafta cuma günü 95 liraya fasulye aldım. 110 liraya satmam lazım para kazanmam için. 30 lira zararına 60 liradan fasulye sattım. 35 lira benim cebimden çıktı. Pazarcı kazanıyormuş. Pazarcı hiçbir şey kazanmıyor" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı ekonomik krize dikkati çekmek için "Pazar yeri yangın yeri" projesini başlattı. CHP Kadın Kolları olarak 81 il, 973 ilçede semt pazarlarında stantlar açmaya başladı. Proje dolayısıyla, Aydın İl Kadın Kolu Başkanı Ayşe Özdemir, pazarda halkın derdini dinledi. Özdemir, şöyle konuştu:

"TENCERELERİMİZ KAYNAMIYOR, EVLERDE DERT KAYNIYOR"

"CHP Kadın Kolları ilçe başkanlarımla beraber bugün Aydın'ın en büyük pazarı Salı Pazarı'nda vatandaşlarımızla buluştuk. Tezgahların üzerinde maalesef fiyatlar yoktu. Sorduğumuzda üreticilerimiz üzülerek, utanarak yarım kilonun fiyatını söylüyordu. Üreticimiz bu durumdan memnun değil. Vatandaşlarımız ise hiç memnun değil. Ey AKP hükümeti. Ülkemize getirdiğiniz bu durumdan memnun musunuz? Tencerelerimiz kaynamıyor, evlerde dert kaynıyor. İncirin memleketindeyiz. Aydın ili biliyorsunuz, Türkiye'de incirin başkentidir. 60 liradan 1 kilo inciri almak zorunda kalıyor. Başka illerde bu inciri artık düşünün biz üretiyorsak burada, başka iller kaç liraya alıyor, onu bir sormak lazım."

Özdemir, bir pazarcıya, "Ne kadar fasulye?" diye sorunca "120 lira" yanıtını aldı. Özdemir, "Geçen hafta 100 liraydı. Neden bu hafta 120" dedi. Pazarcı ise şöyle konuştu:

"DOLABA KOYMA DEVRİ BİTTİ. KIŞA ALLAH KERİM"

"Alışımız 110 lira olunca, satışımız da böyle oluyor. Bizlik bir şey değil. Evet ben üreticiyim. Ama benim ne biberim ne patlıcanım ne domatesim para etmiyor. Alıp sattığım para ediyor. O dolaba koyma devri bitti. Kışa Allah kerim.

"PAZARCI KAZANIYORMUŞ. PAZARCI HİÇBİR ŞEY KAZANMIYOR"

Kendim üretiyorum, 15 lira. Ekip dikmesi, buraya getirmesi bana ait masraf, 15 lira. Ne kazanıyorum? Hiçbir şey. Geçen hafta cuma günü 95 liraya fasulye aldım. 110 liraya satmam lazım para kazanmam için. 30 lira zararına 60 liradan fasulye sattım. 35 lira benim cebimden çıktı. Pazarcı kazanıyormuş. Pazarcı hiçbir şey kazanmıyor."