Paycell, Borsa İstanbul'da Hisse Senedi Alım Satımını Dahil Etti

Dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, yatırım ürünleri portföyüne Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketlerin hisse senedi alım satım hizmetlerini de dahil etti. Kullanıcılar, platforma entegre finansal hizmetler sunan Colendi Menkul Değerler aracılığıyla Borsa İstanbul'da yatırım yapabiliyor. Alım satım işlemleri, lansmana özel 1 Kasım tarihine kadar komisyonsuz yapılabilecek.

Dijital ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, yatırım ürünleri portföyüne Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketlerin hisse senedi alım satım hizmetlerini de dahil etti.

Finansal hizmetler platformu Paycell, yatırım ürünleri gamını genişletti. Paycell, bu kapsamda işlem portföyüne emtia ve Amerikan borsalarının ardından Borsa İstanbul'da hisse senedi alım satımını da dahil etti. Kullanıcılar, platforma entegre finansal hizmetler sunan Colendi Menkul Değerler aracılığıyla Borsa İstanbul'da yatırım yapabiliyor. Alım satım işlemleri, lansmana özel 1 Kasım tarihine kadar komisyonsuz yapılabilecek.

"Paycell'lilere portföylerini farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirme fırsatı sunuyoruz"

Paycell'in daha önce yine Colendi Menkul Değerler iş birliği ile Amerikan borsalarında yatırım yapma imkanı sunduğunu hatırlatan Paycell CEO'su Serhat Dolaz, "Müşterilerimize tüm finansal ihtiyaçlarını güvenli ve eşsiz bir deneyimle sunabilme vizyonuyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerin yanı sıra Amerikan Borsalarında da yatırım olanağı sağlamıştık. Şimdi de daha kapsayıcı bir yatırım portföyü sunma amacıyla, hizmetlerimizi Borsa İstanbul (BİST) ile çeşitlendirerek artırmaya devam ediyoruz. Operatör bağımsız, herhangi bir banka müşterisi olsun ya da olmasın tüm kullanıcılarımız, Paycell uygulamamız üzerinden Borsa İstanbul'da yatırım yapabilecek" diye konuştu.

"Finansı demokratize etme yolunda önemli bir adım daha attık"

Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya ise "Colendi, finansı demokratize etme misyonuyla ortaya çıkmış bir fintech kuruluşu. Colendi Menkul Değerler olarak Paycell ile yaptığımız iş birliği ile daha fazla insanın, daha geniş bir spektrumda hisse senedi alım satım imkanına ulaşmasını sağlamaktan mutluyuz. DriveWealth gibi global iş ortaklarımızla birlikte sunduğumuz entegre finans hizmetleri ile ABD borsalarına ve çeşitli emtialara yatırım olanağı sunduğumuz Paycell kullanıcılarına, şimdi de Borsa İstanbul'a erişimi sağlamamız hedefimize ulaşmada önemli bir adım oldu" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL